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基金特蒐／全球新興基金 有賺頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
新興市場國家以亞洲表現最為亮眼，主要受惠於人工智慧帶動的出口與景氣回溫。聯合報系資料照
新興市場國家以亞洲表現最為亮眼，主要受惠於人工智慧帶動的出口與景氣回溫。聯合報系資料照

觀察MSCI世界和相關新興市場指數，儘管有中東情勢和美國關稅等變數，相較於MSCI世界指數今年來下跌2.4%，MSCI相關新興市場指數仍呈現正報酬，顯示在科技相關利基與原物料題材支撐下，新興市場後市值得關注。

安聯全球新興市場基金策略上聚焦新興市場長期成長契機，採用由下到上（Bottom-UP）分析方式，主動篩選出品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價格（股價合理）三者兼備的質優股票。

安聯全球新興市場股票基金經理人林孟洼。安聯投信／提供
安聯全球新興市場股票基金經理人林孟洼。安聯投信／提供

截至2026年2月底，安聯全球新興市場基金在類股配置上，其中資訊科技類股配比最高、達32.8%，其次為金融類股17.2%、通訊服務8.7%；投資區域以亞洲不含日本59.1%最高、其次為台灣18.6%、北美5.7%。

就總經面，全球製造業採購經理人指數連續七個月處於50之上，顯示全球景氣持續處於溫和擴張格局。新興市場國家則呈現分歧，亞洲表現最為亮眼，主要受惠於人工智慧帶動的出口與景氣回溫。

整體而言，2026年初全球製造業景氣較2025年中改善，在各國政府持續推動擴張性財政政策之下，全球景氣仍以溫和擴張為主，但近期中東地緣政治風險，可能進一步推升油價，後續將觀察美伊談判與荷莫茲海峽封鎖狀況。

就市場面，雖然資料中心相關供應商因獲利強勁而表現較佳，但市場對軟體產業商業模式的可持續性疑慮卻不斷增加。與此同時，中東的地緣政治風險，加上美國最高法院對關稅裁決對美國及全球貿易政策影響，增添市場的不確定性。

預期今年全球多數央行將持續維持寬鬆貨幣環境，但美伊戰爭所引發的油價飆升，為後續通膨與央行政策增添不確定性。新興市場國家通膨持續放緩，今年新興市場國家央行仍具降息空間，或可透過寬鬆貨幣政策來支撐經濟表現。

從總經角度來看，廣泛地加碼股票，並分散配置於不同地區與產業，可望獲得良好支撐，即便短期內預計波動性將會升高。其中，科技產業表現的分化走勢也正跨區域上演，呈現兩樣情。例如晶片與記憶體產能瓶頸下的幾家最大受惠者則位於韓國與台灣，也因此反映在MSCI新興市場指數中。

策略上建議股票投資者保持平衡區域配置。部分新興市場不僅受惠於科技硬體供應商動能，也受惠於貴金屬與工業金屬的價格走高。

美元走勢仍是影響許多其他資產價格的重要驅動因素。在未來幾季，美元可能會因龐大財政赤字與政治不確定性而面臨結構性壓力，然而短期內，強勁經濟數據與持續頑固的通膨降低聯準會降息的可能性。此外，在中東情勢未解背景下，反應市場擔憂情緒的油價攀揚，驅使資金流入傳統的「避險資產」也可能成為支撐美元的短期因素。

目前中東地緣衝突的發展尚不明朗，但儘管短線戰事未停，預期只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控，整體來說，目前市場傾向等候觀望，包括聯準會。展望後市，從過往經驗來看，投資上可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元的方式進行布局。

操作心法

●每個新興市場國家的投資皆有其特殊報酬的潛力，需要透過最佳投資方式參與不同市場與產業的成長契機，掌握更廣泛且多元的投資標的，參與到市場或產業輪動機會；另方面，也有機會透過個別企業公司的深入分析，經由主動管理的方式來參與市場成長機會。（王奐敏）

投資小叮嚀

●目前中東地緣衝突的發展尚不明朗，但只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控。

●在長期投資下，多元性投資策略仍有助於掌握長線契機與輪動機會。

●策略上建議以定期定額和分散投資為操作原則。

（王奐敏）

美國最高法院 新興市場指數 中東情勢

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