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美光概念商品 吃香喝辣

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美光公布亮麗財報，以及樂觀財測展望，雖市場擔憂聯準會轉鷹，逢高獲利賣壓衝擊股價表現，不過記憶體缺貨、漲價趨勢並未改變。觀察十檔含美光權重最高的ETF，今年以來包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、兆豐洲際半導體ETF，仍繳出雙位數的報酬，主動台新龍頭成長ETF也有4.6%漲幅。

受中東戰火影響，近一個月市場波動加劇，持股美光的ETF漲跌互見。主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，五大雲端服務供應商（CSP）業者資本支出目標上修23%到6,800億美元，相較去年成長64%，顯示AI算力需求持續爆發增長。今年AI投資有三大關鍵詞，「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具議價能力最強，評價提升空間也最大，所以最看好記憶體和光通訊。

除了AI，全球電力基建相關公司的訂單能見度更高，利潤率也上修到歷史新高，顯示全球電力基建需求持續強勁且不可或缺，因此也看好核電供應鏈、燃料電池及電力設備股。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，美伊戰爭愈演愈烈，荷莫茲海峽持續遭到伊朗封鎖，美國原油期貨價格再度飆漲，加劇了經濟恐受到能源危機及通膨衝擊的擔憂，美股近日再度呈現震盪整理走勢。後續將觀察川普政府對於關稅的變動與美伊戰爭進展。由於短期通膨預期上升，先前高估值的科技股恐遭評價下修，但半導體基本面需求仍由AI資本支出主導，技術與規格升級、關鍵零組件與材料缺貨以及循環慣性改變，並不受地緣政治衝突影響，預估震盪後相關題材仍為市場主軸。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，現階段看美國經濟活動仍維持穩健擴張，最新FOMC會議上調今年美國GDP成長率至2.4%。在企業獲利表現上也保有韌性，就已公布完畢的去年第4季企業財報，S&P500企業整體EPS成長率為14.1%，已連續第五個季度繳出雙位數增長。

聯準會 美光

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七檔主動式新兵將報到

主動式ETF規模再度創高達2,669億元。近來包括主動群益美國增長（00997A）、貝萊德投資債、復華金融股與金融債，以及兆豐投信、國泰投信、摩根投信將發行的台股主動式ETF，七檔主動式新兵募集，有望推升總規模站上3,000億元大關。

海外市值型 咬 AI 紅利

去年海外股票ETF百花齊放，展望2026布局，投資專家建議，可跟著AI發展及政策紅利走，持續看好美、日、中AI科技及龍頭企業表現，建議可透過成長主題或市值型ETF，掌握相關成長爆發商機。

股票基金 賺贏大盤

台股擁AI、半導體等強勢題材，集中市場加權指數不畏美伊戰爭，今年來仍上漲18.6%，主動操作的台股基金也繳交出亮眼成績單，統計今年以來前五大投信平均績效皆逾29.6%，領先大盤超過十個百分點。

美非投等債 有利可圖

Fed開始進入降息循環，投資人轉向收益率更高的非投等債，其中，美債流通性最佳，且在經濟溫和成長下，企業違約率下修，殖利率卻仍居高檔水準，在聯準會（Fed）可望持續降息下，美國非投等債ETF後市有利可圖。

台新臺灣IC設計 題材熱炒

台新臺灣IC設計（00947）近一周漲9.8%，台新投信指出，隨著AI資料中心與企業級儲存需求快速升溫，記憶體與儲存供應鏈的重要性持續提升，該ETF持有記憶體族群權重近四成，涵蓋南亞科、華邦電、旺宏、群聯等關鍵企業，卡位AI資料中心供應鏈，投資人可留意布局機會。

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