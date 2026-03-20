美光概念商品 吃香喝辣

美光公布亮麗財報，以及樂觀財測展望，雖市場擔憂聯準會轉鷹，逢高獲利賣壓衝擊股價表現，不過記憶體缺貨、漲價趨勢並未改變。觀察十檔含美光權重最高的ETF，今年以來包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、兆豐洲際半導體ETF，仍繳出雙位數的報酬，主動台新龍頭成長ETF也有4.6%漲幅。

受中東戰火影響，近一個月市場波動加劇，持股美光的ETF漲跌互見。主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，五大雲端服務供應商（CSP）業者資本支出目標上修23%到6,800億美元，相較去年成長64%，顯示AI算力需求持續爆發增長。今年AI投資有三大關鍵詞，「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具議價能力最強，評價提升空間也最大，所以最看好記憶體和光通訊。

除了AI，全球電力基建相關公司的訂單能見度更高，利潤率也上修到歷史新高，顯示全球電力基建需求持續強勁且不可或缺，因此也看好核電供應鏈、燃料電池及電力設備股。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，美伊戰爭愈演愈烈，荷莫茲海峽持續遭到伊朗封鎖，美國原油期貨價格再度飆漲，加劇了經濟恐受到能源危機及通膨衝擊的擔憂，美股近日再度呈現震盪整理走勢。後續將觀察川普政府對於關稅的變動與美伊戰爭進展。由於短期通膨預期上升，先前高估值的科技股恐遭評價下修，但半導體基本面需求仍由AI資本支出主導，技術與規格升級、關鍵零組件與材料缺貨以及循環慣性改變，並不受地緣政治衝突影響，預估震盪後相關題材仍為市場主軸。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，現階段看美國經濟活動仍維持穩健擴張，最新FOMC會議上調今年美國GDP成長率至2.4%。在企業獲利表現上也保有韌性，就已公布完畢的去年第4季企業財報，S&P500企業整體EPS成長率為14.1%，已連續第五個季度繳出雙位數增長。