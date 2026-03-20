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美非投等債 有利可圖
Fed開始進入降息循環，投資人轉向收益率更高的非投等債，其中，美債流通性最佳，且在經濟溫和成長下，企業違約率下修，殖利率卻仍居高檔水準，在聯準會（Fed）可望持續降息下，美國非投等債ETF後市有利可圖。
台新投信表示，過去五年，國人持有非投等債券基金規模是投等債的二倍。同時，近三年ETF成為熱門投資工具，非投等債ETF規模增加七倍至逾700億元，受益人數更是從8,000人暴增到逾10萬人。但非投等債ETF規模相比共同基金7,000億元，仍有很大成長潛力。
投信法人指出，美國總統川普正式提名前聯準會理事華許（KevinWarsh）擔任新任聯準會主席，市場普遍預期聯準會將於年內逐步降息。此外，美國經濟展現韌性，近期GDP顯示消費與企業投資仍維持擴張，AI相關資本支出持續成為本輪景氣循環的關鍵驅動力，支撐企業獲利動能，在經濟不衰退的前提下，美國非投等債因具備信用利差（Spread），表現通常優於純公債。
台新美國非投等債ETF（00989B）研究團隊表示，目前美國非投等債殖利率維持6.5%至7.0%之間，仍遠較美國公債殖利率約3.9%至4.0%具吸引力，提供投資者彈性現金流。另一方面，在美國企業財務體質轉佳下，預計2026年違約率將維持1.5%至3.0%的低檔，也遠低於歷史平均，即便出現零星違約，也多集中在CCC等級，對整體市場衝擊有限。建議優先布局美非投債ETF，享息收與較低違約率雙優勢。
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