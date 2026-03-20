美非投等債 有利可圖

Fed開始進入降息循環，投資人轉向收益率更高的非投等債，其中，美債流通性最佳，且在經濟溫和成長下，企業違約率下修，殖利率卻仍居高檔水準，在聯準會（Fed）可望持續降息下，美國非投等債ETF後市有利可圖。

2026-03-20 00:55