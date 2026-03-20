海外市值型 咬 AI 紅利

去年海外股票ETF百花齊放，展望2026布局，投資專家建議，可跟著AI發展及政策紅利走，持續看好美、日、中AI科技及龍頭企業表現，建議可透過成長主題或市值型ETF，掌握相關成長爆發商機。

根據CMoney統計，2025年海外股票ETF績效冠軍是復華中國5GETF（00877），漲幅達97.4%，該ETF成分股聚焦中國A股AI基建及相關通訊類股。此外，國泰臺韓科技、元大航太防衛科技、第一金太空衛星等ETF去年漲幅均超過五成，同樣名列前茅，主要以AI及相關新科技趨勢為布局主軸。日股主題ETF也因為受惠AI及政策利多，榜上有名。

美股方面，2025年以科技型ETF表現最突出，全年漲幅約20%至36%。投資專家建議，若投資人擔心單一產業波動度較大，建議可布局以成長題材為主的美股市值型ETF，例如復華S&P500成長ETF，2024與2025年連續兩年位居美股市值型ETF績效冠軍。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，該ETF成分股囊括美國各產業龍頭企業，一次布局約200檔大型成長股，包括輝達、博通、網飛、Meta、Alphabet、亞馬遜等指標企業，上述個股近三年表現幾乎較大盤高出一倍。其中，持股第一大輝達權重達13%，近三年累積報酬大漲1,176%，成為推升績效的主力。

目前在台股掛牌的日股ETF題材也相當多元，涵蓋市值型、商社、半導體與高股息等主題。投資專家指出，若投資人希望以較均衡方式布局日股，可優先留意市值型ETF，例如復華日本龍頭、元大日經225、國泰日經225與富邦日本等ETF。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，該ETF可視為日股市值型ETF的升級版，從日本大型企業中精選30檔龍頭公司，投資主軸涵蓋商社、關鍵半導體、製造業與消費娛樂等四大熱門產業，有機會受惠於政策利多及日本企業治理改革與企業價值重估所帶動的長期成長動能。