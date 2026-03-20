台股擁AI、半導體等強勢題材，集中市場加權指數不畏美伊戰爭，今年來仍上漲18.6%，主動操作的台股基金也繳交出亮眼成績單，統計今年以來前五大投信平均績效皆逾29.6%，領先大盤超過十個百分點。

根據Lipper統計至3月18日，觀察台股基金規模前五大投信今年來國內一般股票型基金平均績效表現，其中，元大投信以45.6%居冠，其他依序為安聯、野村、統一與國泰投信，分別為40.5%、38.1%、29.9%與29.6%。

以個別基金來看，元大投信旗下基金今年來表現突出，績效前五名就奪下四檔，元大新主流基金以53.9%的成績遙遙領先大盤超過35個百分點，元大2001、元大卓越、街口台灣、元大多多等基金今年也交出超過四成的表現。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，目前AI各項軟硬體應用均處於上升軌道，大型CSP業者持續擴大資本，且台廠高度為硬體供應鏈，在出口強勁下，包括國發會、主計總處連續上修台灣2026 GDP成長率，預估達7.71%；ASML看好至2030年，AI相關半導體將呈現24%至28%以上超高年複合成長率，台股高度受惠全球產業架構，看好創造主動基金超額報酬機會。