七檔主動式新兵將報到
主動式ETF規模再度創高達2,669億元。近來包括主動群益美國增長（00997A）、貝萊德投資債、復華金融股與金融債，以及兆豐投信、國泰投信、摩根投信將發行的台股主動式ETF，七檔主動式新兵募集，有望推升總規模站上3,000億元大關。
根據統計，市場上目前有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF，共計21檔。今年以來主動式台股ETF規模增加858.4億元最多，其次為主動式海外股票ETF的62.4億元。
在台股ETF中，包括主動群益科技創新、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長。主動野村台灣50及主動安聯台灣高息等，共六檔規模同創新高。
主動群益科技創新經理人陳朝政指出，中東地緣政治風險使得台股近期震盪劇烈，在產業方面，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線持續看好，建議可持續分批逢低布局台股ETF。
主動第一金台股優經理人張正中指出，這次GTC大會正式引爆AI發展將從訓練走向推論，算力需求持續擴張，原先預估2027年GPU出貨金額5,000億，最新預測將翻倍達1兆美元以上，台廠受惠新世代產品扮演AI供應鏈要角帶動獲利上攻，台灣科技產業受惠AI趨勢發展與強勁基本面支撐。
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，台股後市觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括美伊重啟對話時間、荷莫茲海峽恢復運行等。而若上述情境成真，急跌反而提供逢低布局良機，建議逢低優先布局成長趨勢向上的產業，包括AI基建規格提升受惠者、先進製程與漲價概念股、低基期族群等。
野村主動式臺灣增強50經理人林浩詳表示，台灣AI供應鏈完整、技術實力深厚，成為2026年台股投資主軸之一，全球科技巨頭積極擴建AI算力，帶動晶片製造、伺服器組裝等需求同步升溫。
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