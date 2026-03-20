快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

七檔主動式新兵將報到

經濟日報／ 記者何佩儒廖賢龍／台北報導

主動式ETF規模再度創高達2,669億元。近來包括主動群益美國增長（00997A）、貝萊德投資債、復華金融股與金融債，以及兆豐投信、國泰投信、摩根投信將發行的台股主動式ETF，七檔主動式新兵募集，有望推升總規模站上3,000億元大關。

根據統計，市場上目前有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF，共計21檔。今年以來主動式台股ETF規模增加858.4億元最多，其次為主動式海外股票ETF的62.4億元。

在台股ETF中，包括主動群益科技創新、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長。主動野村台灣50及主動安聯台灣高息等，共六檔規模同創新高。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，中東地緣政治風險使得台股近期震盪劇烈，在產業方面，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線持續看好，建議可持續分批逢低布局台股ETF。

主動第一金台股優經理人張正中指出，這次GTC大會正式引爆AI發展將從訓練走向推論，算力需求持續擴張，原先預估2027年GPU出貨金額5,000億，最新預測將翻倍達1兆美元以上，台廠受惠新世代產品扮演AI供應鏈要角帶動獲利上攻，台灣科技產業受惠AI趨勢發展與強勁基本面支撐。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，台股後市觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括美伊重啟對話時間、荷莫茲海峽恢復運行等。而若上述情境成真，急跌反而提供逢低布局良機，建議逢低優先布局成長趨勢向上的產業，包括AI基建規格提升受惠者、先進製程與漲價概念股、低基期族群等。

野村主動式臺灣增強50經理人林浩詳表示，台灣AI供應鏈完整、技術實力深厚，成為2026年台股投資主軸之一，全球科技巨頭積極擴建AI算力，帶動晶片製造、伺服器組裝等需求同步升溫。

地緣政治風險 債券ETF 台股

延伸閱讀

大盤大跌 這七檔ETF收盤價逆勢創新高

大盤跌658點 五檔主動式台股ETF逆勢漲的秘訣

台股跌逾600點 六檔台股 ETF 不畏亂流逆勢漲

117檔台股基金招財貓 105萬投資人賺錢笑開懷

相關新聞

美光概念商品 吃香喝辣

美光公布亮麗財報，以及樂觀財測展望，雖市場擔憂聯準會轉鷹，逢高獲利賣壓衝擊股價表現，不過記憶體缺貨、漲價趨勢並未改變。觀察十檔含美光權重最高的ETF，今年以來包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、兆豐洲際半導體ETF，仍繳出雙位數的報酬，主動台新龍頭成長ETF也有4.6%漲幅。

七檔主動式新兵將報到

主動式ETF規模再度創高達2,669億元。近來包括主動群益美國增長（00997A）、貝萊德投資債、復華金融股與金融債，以及兆豐投信、國泰投信、摩根投信將發行的台股主動式ETF，七檔主動式新兵募集，有望推升總規模站上3,000億元大關。

海外市值型 咬 AI 紅利

去年海外股票ETF百花齊放，展望2026布局，投資專家建議，可跟著AI發展及政策紅利走，持續看好美、日、中AI科技及龍頭企業表現，建議可透過成長主題或市值型ETF，掌握相關成長爆發商機。

股票基金 賺贏大盤

台股擁AI、半導體等強勢題材，集中市場加權指數不畏美伊戰爭，今年來仍上漲18.6%，主動操作的台股基金也繳交出亮眼成績單，統計今年以來前五大投信平均績效皆逾29.6%，領先大盤超過十個百分點。

美非投等債 有利可圖

Fed開始進入降息循環，投資人轉向收益率更高的非投等債，其中，美債流通性最佳，且在經濟溫和成長下，企業違約率下修，殖利率卻仍居高檔水準，在聯準會（Fed）可望持續降息下，美國非投等債ETF後市有利可圖。

台新臺灣IC設計 題材熱炒

台新臺灣IC設計（00947）近一周漲9.8%，台新投信指出，隨著AI資料中心與企業級儲存需求快速升溫，記憶體與儲存供應鏈的重要性持續提升，該ETF持有記憶體族群權重近四成，涵蓋南亞科、華邦電、旺宏、群聯等關鍵企業，卡位AI資料中心供應鏈，投資人可留意布局機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。