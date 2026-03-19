五檔新基金 下周一開募

3月步入下旬，將迎來新基金IPO超級日，下周一（23日）將有五檔新產品開募，投資標的類型橫跨海外股票、台股及債券，且全數為主動式ETF，足見台灣市場主動式ETF發展蓬勃，愈來愈多投信加入發行行列下，也明顯提升產品多元性。

五檔產品包括首檔以美國全產業為布局範疇、力求掌握美股輪動增長行情的主動群益美國增長（00997A），以及著眼於全球金融業前景的主動復華金融股息、主動復華金融債息，還有兩檔主動式台股ETF也將加入戰局，分別為主動國泰動能高息以及摩根台灣鑫收益主動式ETF。

近期中東衝突掀起能源危機擔憂，全球股市波動加劇，但也正好凸顯主動操作的優勢，能因應市況靈活調整配置。

以美國市場來看，主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，過往經驗顯示地緣衝突對股市影響多為短暫，不致造成經濟與產業趨勢的根本變化，無礙於溫和成長的長期經濟趨勢，加上美股企業營運保有韌性，今年又逢期中選舉，川普政府也提出包括產業發展計畫、企業併購審查鬆綁等利多政策，皆有助支撐美股表現，主動式美股ETF正能協助投資人市況多變的環境中，動態掌握美股行情。

吳承恕指出，在產業布局方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現也可期待，像是AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如國防航太、數位金融等表現都值得持續關注。

復華投信表示，主動復華金融股息瞄準監管放寬最大，或財富增值最快的地區，以具競爭力的大型金融股為主，並以Fintech金融創新科技股為輔。主動復華金融債息目標以息率6~7%、存續期間八~12年的債券為主，提早布局債信改善標的，追求額外的資本利得機會。