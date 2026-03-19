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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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安聯管理主動式資產 稱冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股持續聚集人氣。據投信投顧公會統計，至今年2月底，主動式台股基金與主動式台股ETF仍維持淨申購，金額分別為46.7億元與151.6億元；投信管理主動式台股資產亦不斷挑戰新高；其中安聯投信這部分規模以2,584億元居冠、續創新高；統一投信則是首度突破2,000億元、達2,053億元。

台股基本面架構持續看多，儘管中東情勢仍未解，但仍可望繼續受投資人青睞。上市櫃公司2月營收創同期新高，顯示企業獲利動能延續，值得注意的是AI供應鏈仍為市場最具成長潛力核心族群；而輝達GTC大會登場亦成為點火市場信心重要支撐。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，觀察上市櫃營收表現與近期行政院主計總處上修台灣全年GDP與出口數據，顯示基本面佳；台股企業訂單維持強勁、供不應求及規格提升帶動外溢紅利等，亦具獲利成長支持，下一代技術升級也將帶來更多成長潛力及機會。

蕭惠中指出，科技巨頭持續的AI軍備競賽，有利資本支出展望，AI需求動能持續強勢，進而帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。台股整體基本面架構偏多，在實質獲利維持成長背景下，台股團隊持續看好中長期成長趨勢與行情機會。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。建議成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP／ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添抗震保護墊。

供應鏈 主動式 先進製程

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