台股基金淨值 又攀高

大盤強勢反彈兩日，根據統計資料顯示，150檔台股基金有118檔淨值創新高，也讓1,052,884位受益人投資賺錢笑呵呵。在淨值創新高的118檔台股基金，受益人前十大近期的績效表現來看，包括群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）、統一大滿貫、國泰小龍等六檔近一周漲幅都有10%以上表現。

統一大滿貫基金經理人張哲瑋表示，美伊戰火爆發後，市場擔憂戰爭將中斷中東的原油運輸，推升油價大漲、通膨升溫，進而影響聯準會寬鬆貨幣政策，使短線股市劇烈震盪。

但近日最關鍵的荷莫茲海峽已開始有油輪通過，有利緩和油價上漲壓力。不確定性下降後，股市表現將回歸基本面。

日前輝達GTC大會釋出AI產業發展利多，帶動科技股表現，預計利多將逐步發酵。

長線角度，市場目前普遍認為下半年聯準會仍有降息空間，依照歷史經驗，美國期中選舉前有機會出現政策利多，激勵美股表現，台股也有望震盪走高。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以加碼台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但在產業觀察方面，投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好。

布局策略應著重公司長期發展優勢，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

摩根投信的台股投資團隊指出，目前台股指數持續高位，投資策略應強調「分批進場、長期持有」的紀律，有助於投資人降低追高風險。

因為世界進入了AI時代，台灣供應鏈牽動全球產業脈動，所以股價自然也會反映這些基本面的成長，投資時間愈長，平均正回報的幅度也就愈大。