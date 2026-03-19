快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

台股基金淨值 又攀高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股基金淨值 又攀高。聯合報系資料照
台股基金淨值 又攀高。聯合報系資料照

大盤強勢反彈兩日，根據統計資料顯示，150檔台股基金有118檔淨值創新高，也讓1,052,884位受益人投資賺錢笑呵呵。在淨值創新高的118檔台股基金，受益人前十大近期的績效表現來看，包括群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）、統一大滿貫、國泰小龍等六檔近一周漲幅都有10%以上表現。

統一大滿貫基金經理人張哲瑋表示，美伊戰火爆發後，市場擔憂戰爭將中斷中東的原油運輸，推升油價大漲、通膨升溫，進而影響聯準會寬鬆貨幣政策，使短線股市劇烈震盪。

但近日最關鍵的荷莫茲海峽已開始有油輪通過，有利緩和油價上漲壓力。不確定性下降後，股市表現將回歸基本面。

日前輝達GTC大會釋出AI產業發展利多，帶動科技股表現，預計利多將逐步發酵。

長線角度，市場目前普遍認為下半年聯準會仍有降息空間，依照歷史經驗，美國期中選舉前有機會出現政策利多，激勵美股表現，台股也有望震盪走高。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以加碼台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但在產業觀察方面，投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好。

布局策略應著重公司長期發展優勢，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

摩根投信的台股投資團隊指出，目前台股指數持續高位，投資策略應強調「分批進場、長期持有」的紀律，有助於投資人降低追高風險。

因為世界進入了AI時代，台灣供應鏈牽動全球產業脈動，所以股價自然也會反映這些基本面的成長，投資時間愈長，平均正回報的幅度也就愈大。

聯準會 台股指數 荷莫茲海峽

延伸閱讀

輝達GTC點火台股飆近500點…多檔主動ETF創新高 這檔單日漲幅奪冠

四檔ETF收盤價創高

台股商品 當紅炸子雞 ETF、基金、主動式超火

輝達GTC大會開鑼！8檔台股科技、市值型ETF 受益人數飆新高

相關新聞

台新臺灣IC設計 題材熱炒

台新臺灣IC設計（00947）近一周漲9.8%，台新投信指出，隨著AI資料中心與企業級儲存需求快速升溫，記憶體與儲存供應鏈的重要性持續提升，該ETF持有記憶體族群權重近四成，涵蓋南亞科、華邦電、旺宏、群聯等關鍵企業，卡位AI資料中心供應鏈，投資人可留意布局機會。

台股基金淨值 又攀高

大盤強勢反彈兩日，根據統計資料顯示，150檔台股基金有118檔淨值創新高，也讓1,052,884位受益人投資賺錢笑呵呵。在淨值創新高的118檔台股基金，受益人前十大近期的績效表現來看，包括群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）、統一大滿貫、國泰小龍等六檔近一周漲幅都有10%以上表現。

安聯管理主動式資產 稱冠

台股持續聚集人氣。據投信投顧公會統計，至今年2月底，主動式台股基金與主動式台股ETF仍維持淨申購，金額分別為46.7億元與151.6億元；投信管理主動式台股資產亦不斷挑戰新高；其中安聯投信這部分規模以2,584億元居冠、續創新高；統一投信則是首度突破2,000億元、達2,053億元。

五檔新基金 下周一開募

3月步入下旬，將迎來新基金IPO超級日，下周一（23日）將有五檔新產品開募，投資標的類型橫跨海外股票、台股及債券，且全數為主動式ETF，足見台灣市場主動式ETF發展蓬勃，愈來愈多投信加入發行行列下，也明顯提升產品多元性。

A股基金 長線釣大魚

近期A股市場在政策與資金面支撐下逐步展現回穩跡象，出現多項正向訊號，包括企業盈利逐步修復、宏觀政策持續加碼，及中長期資金加速入市，整體市場環境逐步改善，為A股中長期行情奠定基礎。投資人可採逢回分批布局策略，透過A股基金參與中國產業升級與經濟轉型帶來的長期成長機會。

美國非投等債 逢低承接

中東局勢緊張，對全球各類金融資產造成不同程度的影響。法人指出，對於非投資等級債券來說，衝擊仍屬可控，不致造成系統性的影響，預期美國非投等債違約率仍低，可望連續第三年低於2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。