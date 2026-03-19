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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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美國非投等債 逢低承接

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東局勢緊張，對全球各類金融資產造成不同程度的影響。法人指出，對於非投資等級債券來說，衝擊仍屬可控，不致造成系統性的影響，預期美國非投等債違約率仍低，可望連續第三年低於2%。

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）昨（18）日來台指出，目前的基本情境假設是，此次衝突不會演變為長期戰爭，因此對非投等債的中長期衝擊應屬有限。如果利差介於350至400個基本點（1個基本點是0.01個百分點），則是進場承接的良機。

柯欽斯基指出，短期來看，中東衝突最直接的影響是油價上漲。這對能源產業是利多，對航空業、油輪及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力，但這些產業在非投等債的占比有限，因此不致有系統性影響。

然而，如果中東局勢持續惡化，油價長期維持高檔，將進一步壓抑消費者支出，並可能影響美國聯準會（Fed）的貨幣政策決策空間。柯欽斯基認為，如果戰爭不延長，Fed在年底前仍有降息空間。

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