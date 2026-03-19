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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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A股基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
A股基金 長線釣大魚。（路透）
A股基金 長線釣大魚。（路透）

近期A股市場在政策與資金面支撐下逐步展現回穩跡象，出現多項正向訊號，包括企業盈利逐步修復、宏觀政策持續加碼，及中長期資金加速入市，整體市場環境逐步改善，為A股中長期行情奠定基礎。投資人可採逢回分批布局策略，透過A股基金參與中國產業升級與經濟轉型帶來的長期成長機會。

統計近一季中國A股基金表現亮眼，前三名報酬率皆突破15%。其中，富邦中國戰略A股基金以22.2%的績效居冠，其次是華南永昌中國A股基金與兆豐中國內需A股基金分別為18.2%、15.8%，顯示聚焦中國核心成長產業的投資策略，在市場震盪回升過程中已逐步反映於績效表現。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，從宏觀基本面觀察，2026年中國名目經濟回升方向明確。隨GDP平減指數回升，價格因素有望帶動企業營收與獲利改善。

政策面方面，市場普遍預期中國仍將維持財政與貨幣政策「雙寬鬆」基調，包括降準與降息等工具維持流動性充裕，同時中央匯金公司發揮類平準基金角色，有助穩定市場信心並提升資本市場韌性。

蔡宗和指出，資金面亦持續為市場提供支撐。自2025年以來，中國居民資產配置逐步由房地產轉向股市，加上保險資金、國家隊長線資金以及外資回流中國資產，各類資金形成合力，為市場帶來穩定增量動能。

短線而言，A股仍處於震盪整理階段，上證指數近期在4,050點附近多次探底回升，顯示該區域具備一定支撐力。盤面輪動速度較快，加上即將進入上市公司財報密集公布期，市場風險偏好短期內可能維持審慎。不過，在部分資金風險偏好回升帶動下，科技與半導體產業鏈已出現修復跡象，其中存儲晶片族群表現相對強勢。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，未來A股市場預計維持慢牛格局，結構分化將更為顯著。中國經濟正從出口導向轉向內需與創新並重，政策持續呵護、科技自立自強與全球AI浪潮，將共同推動企業盈利與市場估值提升。

雖然地緣政治與消費復甦仍有不確定性，但整體韌性大幅增強。投資人可把握AI、機器人、生物醫藥與新能源等結構性機會，採取長期理性布局策略，共同分享中國資本市場轉型紅利。

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