快訊

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題名稱內幕　竟是「張學友取名」

滿手好牌卻連兩屆「安心亞」！美國進攻失靈讓容錯率降到零

聽新聞
0:00 / 0:00

市場震盪 浮現科技布局機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要核心。聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技產業升級帶來的結構性成長機會。透過主動選股與彈性配置策略，基金在市場震盪環境中仍可兼顧成長潛力與風險控管。聯邦投信表示，若市場因地緣政治油價波動出現短期回檔，反而有助於投資人以較合理的評價逐步布局科技產業長期成長趨勢。

近期中東地緣政治風險持續，市場關注焦點集中在能源供應與油價走勢。聯邦投信表示，美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。油價上行也使市場重新評估主要央行降息空間。美國2月非農就業人數月減9.2萬人、失業率升至4.4%，主要受醫療業罷工與惡劣天氣等短期因素影響；通膨方面，2月CPI與核心CPI大致符合市場預期並回落至近年低點，但未來數據可能逐步反映油價上升影響。聯邦投信指出，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

從股市表現觀察，近期全球市場在地緣政治與利率不確定性影響下普遍震盪，上周主要股市多數拉回約1%至3%，新興市場跌幅相對較大。不過若觀察今年以來表現，市場仍呈現結構性分化，日本股市仍維持約6%以上漲幅，台股更上漲超過15%，顯示AI與半導體產業帶動的成長動能仍具吸引力。聯邦投信分析，在市場波動加大的環境下，資金逐漸轉向具產業趨勢與獲利能見度的族群，例如AI伺服器、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等供應鏈持續受到資金關注；此外，具定價能力的原物料與能源相關產業在油價上行環境下亦相對抗跌。整體而言，短線市場仍可能維持區間震盪，但產業成長主軸並未改變。

油價 市場 地緣政治

延伸閱讀

只押股票風險高？投等債價值浮現

油價飆、通膨警報響 債市震盪怎辦？高品質債券具「抗震力」

台股商品 當紅炸子雞 ETF、基金、主動式超火

油價飆漲、股市震盪 貝萊德：主動式投等債ETF料成避震利器

相關新聞

境外基金規模長胖 整體逼近5.2兆元 平衡型最受青睞

境外基金在台規模今年來持續攀升，整體規模逼近5.2兆元。截至2月底，境外股票型、固定收益型及平衡（混合）型三大類型基金規模皆同步創下歷史新高。法人指出，今年前二月全球股市表現亮眼，帶動股票型基金淨值上揚；然而市場雜音仍多，防禦型產品亦成為台灣投資人資金停泊的重要去處。根據基金觀測站資料顯示，2月最受台灣投資人青睞的為境外平衡（混合）型基金，單月淨流入達新台幣549.7億元；固定收益型基金亦有68.8億元淨流入表現。

基建資產 績效亮麗

華爾街近期熱議「HALO概念」，聚焦重資產、低汰換率產業，因不易受AI取代，吸引資金轉進。當中，基礎建設資產兼具成長與防禦特性，成為市場焦點；帶動相關基金績效走穩，近半年多檔報酬率落在雙位數，資金布局動能持續升溫。

陸股產品 亂市穩陣腳

中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌。其中，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗；軟體股與科技大型股包括統一FANG+及國泰網路資安等也逆勢上揚；陸股ETF則在3月逆勢上揚的前十強中占六檔，是近期表現最強區域。

富坦新興月收益 年漲33%

美伊戰事已持續逾兩周，全球能源運輸要道荷莫茲海峽航運中斷，推動油價攀抵每桶100美元之上，投資人對通貨膨脹與經濟前景的擔憂升溫，導致今年來積極轉進新興市場的資金風險偏好轉趨保守。新興股債資產漲多回檔，美元則成為明顯避風港。

金融股商品躍新亮點 產業趨勢向上 當前投資好選擇

AI崛起帶動全球財富激增，讓金融產業同步受惠且權重逐年攀升，報酬更與資訊科技類股並駕齊驅。投信法人表示，鑒於產業結構大改變、監管放寬、財富存量快速增加，提升全球金融股評價具吸引力，成為主動式ETF產業布局新亮點。

美股基金績效穩健 近周淨流入逾13億美元

美伊衝突邁入第三周，全球股市持續震盪。不過資金仍偏好美股市場，近周美股基金淨流入逾13億美元，為主要區域中唯一維持資金淨流入；在AI與企業獲利支撐下，美股基金績效中長期維持穩健，後市可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。