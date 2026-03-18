市場震盪 浮現科技布局機會

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要核心。聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技產業升級帶來的結構性成長機會。透過主動選股與彈性配置策略，基金在市場震盪環境中仍可兼顧成長潛力與風險控管。聯邦投信表示，若市場因地緣政治或油價波動出現短期回檔，反而有助於投資人以較合理的評價逐步布局科技產業長期成長趨勢。

近期中東地緣政治風險持續，市場關注焦點集中在能源供應與油價走勢。聯邦投信表示，美伊衝突升高後，部分能源設施遭攻擊，荷姆茲海峽通行一度受阻，油輪出航量下降、運費與保險成本明顯上升，使全球油市不確定性升溫。油價上行也使市場重新評估主要央行降息空間。美國2月非農就業人數月減9.2萬人、失業率升至4.4%，主要受醫療業罷工與惡劣天氣等短期因素影響；通膨方面，2月CPI與核心CPI大致符合市場預期並回落至近年低點，但未來數據可能逐步反映油價上升影響。聯邦投信指出，若油價回落，聯準會仍有降息空間；若油價長期維持高檔，降息步調可能延後，目前市場普遍預期首次降息時點落在今年下半年。

從股市表現觀察，近期全球市場在地緣政治與利率不確定性影響下普遍震盪，上周主要股市多數拉回約1%至3%，新興市場跌幅相對較大。不過若觀察今年以來表現，市場仍呈現結構性分化，日本股市仍維持約6%以上漲幅，台股更上漲超過15%，顯示AI與半導體產業帶動的成長動能仍具吸引力。聯邦投信分析，在市場波動加大的環境下，資金逐漸轉向具產業趨勢與獲利能見度的族群，例如AI伺服器、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等供應鏈持續受到資金關注；此外，具定價能力的原物料與能源相關產業在油價上行環境下亦相對抗跌。整體而言，短線市場仍可能維持區間震盪，但產業成長主軸並未改變。