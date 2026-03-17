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基建資產 績效亮麗

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

華爾街近期熱議「HALO概念」，聚焦重資產、低汰換率產業，因不易受AI取代，吸引資金轉進。當中，基礎建設資產兼具成長與防禦特性，成為市場焦點；帶動相關基金績效走穩，近半年多檔報酬率落在雙位數，資金布局動能持續升溫。

「HALO概念」企業的業務模式與資產不易被AI或快速技術變革取代，包括REITs、公用事業、資本財、電信、能源、科技硬體、製藥、生技等，而全球基礎建設投資題材持續發酵，觀察相關基金近六月報酬率，多檔基金報酬率落在17%至22%區間；包括野村全球基礎建設大未來證券投資信託、摩根可持續基建、富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金達20%以上。

永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託、富達基金-全球工業、DWS投資全球基礎建設、美盛凱利基礎建設價值、PGIM保德信全球基礎建設證券投資信託基金等達18%以上，在能源轉型、交通與數位基建需求帶動下，持續吸引資金布局。

針對近期局勢，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧分析，雖然公債、黃金等避險資產在這次的表現較弱，但美元卻在同一時間走強，這主要是高油價降低各國央行降息的可能性，進而使資金支持美元。儘管地緣衝突仍在，但驅使美元走弱的結構性壓力也在，美元最終可能走弱。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，基礎設施中的電力、算力、存力不僅不易受AI取代，反而是AI發展趨勢之下不可或缺的推進力。以電力來說，包括電力供應、儲能系統、電網升級等能穩定與低碳大規模供電的產業，早已成為資金焦點。

王翔慧指出，另觀察今年以來表現較佳的行業，多數明顯為較不容易受AI發展衝擊的產業，特別是基礎設施、能源、交通、製造設備等需要大量資本投入的產業。

資產 基礎設施 華爾街

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