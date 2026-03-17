境外基金規模長胖 整體逼近5.2兆元 平衡型最受青睞

境外基金在台規模今年來持續攀升，整體規模逼近5.2兆元。截至2月底，境外股票型、固定收益型及平衡（混合）型三大類型基金規模皆同步創下歷史新高。法人指出，今年前二月全球股市表現亮眼，帶動股票型基金淨值上揚；然而市場雜音仍多，防禦型產品亦成為台灣投資人資金停泊的重要去處。根據基金觀測站資料顯示，2月最受台灣投資人青睞的為境外平衡（混合）型基金，單月淨流入達新台幣549.7億元；固定收益型基金亦有68.8億元淨流入表現。

反觀在股市高檔震盪之際，部分投資人選擇獲利了結，股票型基金出現約53億元淨流出。

投資專家表示，股票市場波動度相對較高，投資人一旦帳面獲利，短線獲利了結屬於正常現象。不過在AI浪潮持續發酵下，股市多頭行情可望延續多年，建議可透過定期定額方式布局股票型基金，以分散進場時點風險。

此外，能同時參與股債行情的平衡型基金，因近期多檔產品調高配息率，加上整體波動度相對較低，近來備受投資人青睞。

瀚亞投信指出，伊朗衝突升溫帶來通膨上行風險，市場亦開始重新定價成熟國家央行轉趨鷹派的可能性。若美伊衝突持續，美元走強及資金外流壓力，恐進一步壓縮降息空間。

在通膨疑慮與避險需求拉鋸環境下，中期債券具備相對較佳的風險報酬比，建議投資人可將中期全球複合債作為核心配置，分散單一券種的集中風險，待聯準會降息路徑更為明朗後，再視情況拉長整體投資組合的存續期間。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，當前市場籠罩眾多不確定性，包括地緣政治情勢、人工智慧資本支出前景、美股估值偏高、期中選舉等，消息面牽動市場波動，團隊目前評估中東局勢對市場影響屬於有序調整，但會密切關注情勢變化靈活調整。

目前對美國經濟展望維持正向，強健的企業獲利增長將提供美國股債資產支撐。基金以收益優先的角度衡量各類資產的投資機會，在股票部分看好美國高股利股票的穩健特性，並善於彈性運用股票、債券與混合性資產爭取全方位投資與收益機會，現階段採取股債各半，成長、循環與防禦產業布局均衡，可望靈活掌握市場機會。