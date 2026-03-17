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陸股產品 亂市穩陣腳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌。其中，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗；軟體股與科技大型股包括統一FANG+及國泰網路資安等也逆勢上揚；陸股ETF則在3月逆勢上揚的前十強中占六檔，是近期表現最強區域。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期美伊戰事，促使衛星定位從通訊工具躍升為國防基礎設施，SpaceX 專為政府開發的「星盾」系統在衝突中扮演關鍵角色，不同於民用的 Starlink，星盾具備更強的抗干擾（Anti-jamming）能力，並被用於無人機導航與即時情報蒐集。此外，市場擔憂單一企業（如 SpaceX）對衝突地區通訊的控制權，促使歐盟、中國、伊朗等地，加速開發自有的低軌衛星，確保掌控「主權衛星」。

今年太空衛星產業持續強勁表現，曾萬勝分析，這是隨著火箭發射成本下降與衛星商業及國防應用多元化，使得產業從「基礎建設期」邁向「應用擴張期」，近期的地緣政治更使得太空衛產業投資利基從新興太空成長性，再加入國防探索等防禦性等配置考量。在美伊開戰後，陸股並不隨全球主要股市大幅下跌，是近期表現最強區域，包括中信中國高股息、群益深証中小、國泰中國A50、元大MSCI A股、富邦深100、復華滬深等表現亮眼。

群益深証中小ETF經理人洪祥益表示，近期國際地緣政治局勢動盪，不過大陸股市受惠於官方支持政策延續下，表現可望有撐，且貨幣政策保持寬鬆，也有助於資金前往股票市場尋求配置。

低軌衛星 歐盟 基礎設施

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