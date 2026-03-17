富坦新興月收益 年漲33%

美伊戰事已持續逾兩周，全球能源運輸要道荷莫茲海峽航運中斷，推動油價攀抵每桶100美元之上，投資人對通貨膨脹與經濟前景的擔憂升溫，導致今年來積極轉進新興市場的資金風險偏好轉趨保守。新興股債資產漲多回檔，美元則成為明顯避風港。

法人指出，就歷史經驗而言，戰爭、地緣政治緊張情勢對經濟與金融市場的衝擊通常屬於短期因素。以美伊戰事來看，今年原油市場本就供過於求，若荷莫茲海峽情勢沒有預期嚴重，則國際油價很有機會自高檔回落，有助提振市場信心。

投資人可透過股債並進的新興市場平衡型基金介入，在波動加大的環境中，兼顧參與行情與降低可能的回檔衝擊。

統計顯示，主要投資於亞洲等新興市場的境外平衡型基金中，一年來漲幅超過三成的基金有三檔。其中，以富坦新興市場月收益基金最亮眼，原幣計價漲幅高達33.2%，對比美股S&P 500指數一年來僅上漲20.1%，凸顯美國與新興市場資產價格走勢此消彼長的態勢愈趨顯著。特別的是，這檔基金抗震力強，本月以來僅回檔4.87%。

檢視富坦新興市場月收益基金投資標的，股票部位聚焦科技與AI題材，持股包含護國神山台積電，以及受惠於漲價題材的記憶體大廠南韓三星電子及SK海力士等亞洲半導體巨擘，都是明顯獲全球資金青睞的新興市場龍頭股。

至於富坦新興市場月收益基金的債券部位，則鎖定高殖利率、具轉機題材及升值潛力的新興國家當地貨幣公債，有望受惠於新興國家推動財政整頓與結構性改革。債券價格、債息收入及匯率升值，均對績效有正面貢獻，成為該基金相對同類型基金的明顯特色。

市場人士分析，2026年新興市場投資機會關鍵，在於股債兩類資產皆具題材支撐。股票方面，新興市場科技與AI供應鏈仍是國際資金關注焦點。

債券方面，新興市場資產具收益優勢，且匯率有表現空間。