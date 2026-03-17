黃仁勳GTC大秀點出上兆美元商機 高含「輝」商品打鎂光燈

AI指標大廠輝達（NVIDIA）年度GTC大會揭幕，執行長黃仁勳關於先進AI晶片到明年的潛在商機將達1兆美元的談話，點火近期表現疲弱的美股，不僅輝達股價應聲上漲、美股四大指數也反彈走高。輝達助攻股市行情，含「輝」ETF再成市場關注焦點。

根據統計，市面有逾30檔含輝ETF，輝達權重最多的10檔分別有11%到18%，這些高含輝量的ETF在動盪的3月表現，包括平衡凱基美國TOP（00980T）、中信美國創新科技、台新標普科技精選、統一美國50、復華S&P500成長、貝萊德標普卓越50都繳出正報酬。

法人認為，受美伊衝突影響，美股近期表現承壓，輝達的年度開發者大會，讓投資人重新聚焦於AI長線趨勢的發展。目前全球正處於AI生產力革命爆發點，AI帶來的成本縮減與效率轉型是結構性的，長線將為產業及經濟帶來成長動能，而投資人顯然也埋單黃仁勳提出的兆美元商機藍圖，持有輝達的ETF有望持續成為資金寵兒。

平衡凱基美國TOPETF研究團隊表示，目前美國經濟仍相對穩健，失業率也持穩，核心PCE緩步回落，通膨和就業風險大致呈現平衡態勢，金髮女孩經濟有望延續，提供大型龍頭企業成長支撐。但投資市場受地緣政治紛擾波動難免，建議投資人在參與股市成長的同時，做好資產配置以應對短線市場波動影響。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊指出，黃仁勳在今年的GTC大會中，勾勒出人工智慧產業下一階段的發展藍圖。Blackwell與VeraRubin兩代AI晶片至2027年的整體營收機會至少達1兆美元，顯示全球對AI算力需求仍然強勁，為美國科技股注入強心針。就基本面分析，AI技術與規格升級不受地緣政治衝突影響，相關題材仍為市場主軸。北美主要CSP業者再上調資本支出，預期AI相關仍是產業主流趨勢。