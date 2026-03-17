聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲中小型股 有潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

在全球投資者將目光長期聚焦於美股AI浪潮之際，歐義銳榮資產管理最新發布2026年展望，歐洲經濟正走出長期低迷，進入由政策刺激、企業併購與能源轉型驅動的周期。對於尋求多元化配置投資人，當前歐洲股市、特別是中小型股估值優勢，正展現強烈的防禦性與成長潛力。

「從價值投資的視角來看，歐洲市場的吸引力已來到歷史性的臨界點。」歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇在台北101出席推廣義大利文化的「Little Italy 2026：走義走」生活節時指出，歐洲股市相對於美股的估值折扣長期存在，但目前的水平已顯著偏離均值。特別是MSCI歐洲小型股指數的本益比僅14.4倍，較標普500指數折價37%1，歐義銳榮認為這不僅反映市場過去對歐洲宏觀風險過度定價，也為後續估值修復（Re-rating）提供充足安全邊際。

歐義銳榮認為歐洲的轉型動能，不只是短期景氣循環的翻轉，更是產業結構的重組：

首先，消費與循環性復甦。隨著實質薪資恢復增長與信貸環境改善，內需消費成為支撐歐元區2026年企業獲利增長（預計達13%）主引擎。

其次，硬實力與基礎設施升級。地緣政治迫使歐洲重申國防自主，軍事與航太訂單能見度延伸至未來十年。

義大利 台北101 中小型股

延伸閱讀

資金輪動 美股基金淨流入居冠

經濟日報社論／油價突破百美元 經濟新風險

海外股票型 美股最搶手

美股 ETF 人氣強強滾

相關新聞

黃仁勳GTC大秀點出上兆美元商機 高含「輝」商品打鎂光燈

AI指標大廠輝達（NVIDIA）年度GTC大會揭幕，執行長黃仁勳關於先進AI晶片到明年的潛在商機將達1兆美元的談話，點火近期表現疲弱的美股，不僅輝達股價應聲上漲、美股四大指數也反彈走高。輝達助攻股市行情，含「輝」ETF再成市場關注焦點。

境外基金規模長胖 整體逼近5.2兆元 平衡型最受青睞

境外基金在台規模今年來持續攀升，整體規模逼近5.2兆元。截至2月底，境外股票型、固定收益型及平衡（混合）型三大類型基金規模皆同步創下歷史新高。法人指出，今年前二月全球股市表現亮眼，帶動股票型基金淨值上揚；然而市場雜音仍多，防禦型產品亦成為台灣投資人資金停泊的重要去處。根據基金觀測站資料顯示，2月最受台灣投資人青睞的為境外平衡（混合）型基金，單月淨流入達新台幣549.7億元；固定收益型基金亦有68.8億元淨流入表現。

基建資產 績效亮麗

華爾街近期熱議「HALO概念」，聚焦重資產、低汰換率產業，因不易受AI取代，吸引資金轉進。當中，基礎建設資產兼具成長與防禦特性，成為市場焦點；帶動相關基金績效走穩，近半年多檔報酬率落在雙位數，資金布局動能持續升溫。

陸股產品 亂市穩陣腳

中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌。其中，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗；軟體股與科技大型股包括統一FANG+及國泰網路資安等也逆勢上揚；陸股ETF則在3月逆勢上揚的前十強中占六檔，是近期表現最強區域。

富坦新興月收益 年漲33%

美伊戰事已持續逾兩周，全球能源運輸要道荷莫茲海峽航運中斷，推動油價攀抵每桶100美元之上，投資人對通貨膨脹與經濟前景的擔憂升溫，導致今年來積極轉進新興市場的資金風險偏好轉趨保守。新興股債資產漲多回檔，美元則成為明顯避風港。

金融股商品躍新亮點 產業趨勢向上 當前投資好選擇

AI崛起帶動全球財富激增，讓金融產業同步受惠且權重逐年攀升，報酬更與資訊科技類股並駕齊驅。投信法人表示，鑒於產業結構大改變、監管放寬、財富存量快速增加，提升全球金融股評價具吸引力，成為主動式ETF產業布局新亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。