歐洲中小型股 有潛力

在全球投資者將目光長期聚焦於美股AI浪潮之際，歐義銳榮資產管理最新發布2026年展望，歐洲經濟正走出長期低迷，進入由政策刺激、企業併購與能源轉型驅動的周期。對於尋求多元化配置投資人，當前歐洲股市、特別是中小型股估值優勢，正展現強烈的防禦性與成長潛力。

「從價值投資的視角來看，歐洲市場的吸引力已來到歷史性的臨界點。」歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇在台北101出席推廣義大利文化的「Little Italy 2026：走義走」生活節時指出，歐洲股市相對於美股的估值折扣長期存在，但目前的水平已顯著偏離均值。特別是MSCI歐洲小型股指數的本益比僅14.4倍，較標普500指數折價37%1，歐義銳榮認為這不僅反映市場過去對歐洲宏觀風險過度定價，也為後續估值修復（Re-rating）提供充足安全邊際。

歐義銳榮認為歐洲的轉型動能，不只是短期景氣循環的翻轉，更是產業結構的重組：

首先，消費與循環性復甦。隨著實質薪資恢復增長與信貸環境改善，內需消費成為支撐歐元區2026年企業獲利增長（預計達13%）主引擎。

其次，硬實力與基礎設施升級。地緣政治迫使歐洲重申國防自主，軍事與航太訂單能見度延伸至未來十年。