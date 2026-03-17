美股基金績效穩健 近周淨流入逾13億美元

美伊衝突邁入第三周，全球股市持續震盪。不過資金仍偏好美股市場，近周美股基金淨流入逾13億美元，為主要區域中唯一維持資金淨流入；在AI與企業獲利支撐下，美股基金績效中長期維持穩健，後市可期。

中東戰事與能源供給風險加劇，全球股市也動盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自3月6日至3月11日止近一周，美股基金以淨流入13.61億美元居冠、且為唯一淨流入的主要區域基金。

近周美股基金表現大致穩健，整體績效多維持正報酬。觀察單周績效，復華美國新星、群益美國新創亮點分別上漲1.6%、1.3%，表現相對凸出；國泰美國ESG及貝萊德美國靈活股票亦有逾1%漲幅。拉長至一年來看，貝萊德美國靈活股票報酬率達31.2%，復華美國新星與群益美國新創亮點亦有逾25%水準，美股基金長線績效仍具支撐力。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，決定衝突持續時間的關鍵，在於彈藥庫存、資本市場與期中選舉。過去一年的經驗顯示，川普政府對市場波動與民意反應相當敏感，特別是國防支出與能源價格帶來的財務壓力。因此，除資本市場外，彈藥供給與選民對生活成本的感受，亦將左右選舉走向並對決策形成壓力。

畢竟目前美國政府對襲擊伊朗的具體目標表述仍然模糊，這也令研判軍事行動的後續走向更加困難。然而，這也為美國政府預留空間，使其能夠隨時「宣布勝利」，並撤回軍事行動。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷莫茲海峽，油價再度飆升加劇通膨擔憂。儘管美國能源部長表示海軍可能3月底前開始護航油輪通過荷莫茲海峽，國際能源署也同意史無前例從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但投資人仍然傾向保守觀望。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美國經濟仍具韌性，企業獲利維持穩健增長，且獲利改善的狀況不單只侷限在特定產業，其廣度有所提升，加上聯準會降息趨勢未改，仍有助為美股表現提供支撐。