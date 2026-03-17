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金融股商品躍新亮點 產業趨勢向上 當前投資好選擇

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
金融股商品 躍新亮點 （路透）
金融股商品 躍新亮點 （路透）

AI崛起帶動全球財富激增，讓金融產業同步受惠且權重逐年攀升，報酬更與資訊科技類股並駕齊驅。投信法人表示，鑒於產業結構大改變、監管放寬、財富存量快速增加，提升全球金融股評價具吸引力，成為主動式ETF產業布局新亮點。

根據統計，MSCI全球金融指數占整體產業權重自2021年的13.2%逐年攀升至2025年底的17.1%，僅次於資訊科技的27.1%，累計近五年權重成長幅度近三成，比資訊科技指數的14.3%還突出；以累積含息報酬率計算，MSCI全球金融指數近五年上漲124.7%，與資訊科技指數128.5%僅少了0.4%，但同期間的年化波動度少8.1%。

主動復華金融股息ETF（00998A）經理人張正宇表示，若用報酬率除以波動性，也就是報酬風險比亦優於科技類股，此外，金融業因為有重新開戶及信任度的轉換成本，通常不會常常更換往來的金融機構，會有業務累積效果，屬於做存量的生意，使金融類股股價波動性較小。

現今AI當道、波動性加大的投資環境下，全球金融類股在投資人資產配置中的角色更顯得突出。預期隨全球財富存量不斷累積，創造金融業的大需求及產業成長動力，建議可與企業獲利成長性高、但股價波動度較大的科技股做搭配。

隨資產管理、投資與借貸需求上升，支持金融業獲利長期成長，加以金融監管逐步鬆綁，資金運用更有效率，引進AI使成本下降，提升金融業的投資價值。鑒於金融是全球經濟與股市中的重要產業，波動性較低且產業趨勢上升，將是AI科技以外的投資好選擇。

歐義銳榮認為，全球大型成長股仍是中長期股市的主要驅動力，同時更有機會掌握長期結構性成長動能。美伊戰爭造成市場大幅波動修正時，環球股債平衡配置標的，更能為投資人整體資產配置降低投資低波動度，現階段環球智慧平衡配置策略，持續看好美國大型股投資價值，其中尤以緊扣AI、雲端、數位支付等長期成長主題為核心配置。

資產配置

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