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台股商品 當紅炸子雞 ETF、基金、主動式超火

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

投信投顧公會公布2月底投信各類型基金規模統計，整體規模較元月增加5,791.1億元，達12.3兆元，連續十個月創新高。其中，2月規模以台股ETF增加3,654.7億元居冠；其次為台股基金月增1,162.6億元；主動式台股ETF月增327.7億元第三，前三名全為台股商品。

投信法人指出，投資人最熟悉的市場就是台股，台股基金波動度相較個股為低，且可在盤勢多空之際來回靈活操作彰顯績效，建議投資人可透過台股基金或是台股ETF作為投資工具。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，近期台股劇烈震盪，顯示資金的集中拋售反映投資人對於不確定性的極度戒慎。然而，在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業，逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，當前台股基本面無重大改變，經濟面持續以油價為主要觀察。AI需求處於高檔、CSP業者資本支出延續、關鍵零組件供需緊俏，在產能與訂單能見度、現金流改善、估值紀律前提下，看好光通訊、高速傳輸、散熱解決方案、資料中心機構電力、先進封裝與載板╱CCL╱關鍵材料等。供應鏈對2025年到2027年全球擴產藍圖仍具信心，多處產能擴建陸續啟動，顯示AI基礎設施處於上升周期。

安聯投信表示，台股短線波動加大，主因先前台股漲幅相對強勢，目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，並非基本面大幅惡化。儘管短期心理衝擊難免，中長期仍將以基本面為依歸。

台股 投資人 基本面

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