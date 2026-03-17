快訊

愛來不來！護航荷莫茲海峽換川習會 中共不可能

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

盼川習會改期！川普：因戰爭關係 已要求中國大陸推遲一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 長線向好 逢低承接

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在全球地緣政治與科技產業的交錯影響下，台股本月以來持續震盪。法人指出，雖然美伊戰爭後續發展仍牽動能源與供應鏈情勢，但輝達GTC大會本周登場，4月還有台積電法說會，台股基金及ETF逢回分批布局。

美伊戰爭開打，台股加權指數3月以來下跌5.6%，但今年以來的漲幅仍有15%，在全球主要股市的表現僅次於南韓的31%，打敗美股費城半導體指數的7.9%漲幅，更勝過美股三大指數3%以上的跌幅。

雖然地緣政治等因素衝擊台股，但永豐投信指出，以AI產業龍頭長期的發展來看，AI長線題材看好，台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的角色。投資人可以趁股市震盪時分批布局，以參與AI浪潮帶來的成長紅利。

永豐智能車供應鏈（00901）研究團隊指出，AI與半導體產業鏈仍是推動市場核心動能。在相關產業，ABF載板、探針卡與玻纖布三大族群備受看好。這些族群的成長性不僅反映在短期供需緊張，更顯示台灣在全球AI供應鏈中的重要地位。

00901研究團隊分析，ABF載板受惠於AI晶片尺寸巨大，需求持續推升；探針卡是高階AI晶片良率篩選的核心技術，隨著測試密度提升，技術門檻與市場價值同步增加；玻纖布則因AI伺服器與高效能運算對高速傳輸的需求爆發，供不應求的情況愈加明顯。

保德信市值動能50經理人楊立楷指出，輝達年度GTC大會161日在加州登場，市場預期輝達將公布下一代AI技術與資料中心的最新藍圖，有望挹注台鏈。

美伊戰爭 ETF 供應鏈

延伸閱讀

輝達GTC大會開鑼！8檔台股科技、市值型ETF 受益人數飆新高

輝達GTC大會開鑼！八檔台股科技、市值型ETF受益人數飆歷史新高

中東戰火無礙基本面 法人點名低接這幾檔半導體供應鏈

台股底氣 靠AI鏈撐盤…資金有望回流先進製程、PCB 類股

相關新聞

富達歐盟50 前景正向

富達基金-歐盟50基金近一周小跌0.55%，隨不確定性上升及通膨走弱，促使歐洲央行短期內採取更鴿派的立場，同時，歐洲面臨結構性的國防需求，採購與研發支出已開始上升，決策者開始思考建立當地國防供應鏈，中期前景仍然正面，預期2030年前國防支出有望持續成長至占GDP 3%。

外資賣亞股 台韓失血 上周減碼台股69億美元最多

美伊戰爭持續，外資持續賣超新興亞股，上周大賣台股69.9億美元最多，其次是賣超南韓53.9億美元、印度27.5億美元；僅買超越南，金額也只有0.4億美元。新興亞股上周全面收黑，以印尼跌5.9%最重，其次是印度跌5.5%，但泰國僅跌0.07%最抗跌，其次是台股跌0.5%。

台股商品 當紅炸子雞 ETF、基金、主動式超火

投信投顧公會公布2月底投信各類型基金規模統計，整體規模較元月增加5,791.1億元，達12.3兆元，連續十個月創新高。其中，2月規模以台股ETF增加3,654.7億元居冠；其次為台股基金月增1,162.6億元；主動式台股ETF月增327.7億元第三，前三名全為台股商品。

AI 長線向好 逢低承接

在全球地緣政治與科技產業的交錯影響下，台股本月以來持續震盪。法人指出，雖然美伊戰爭後續發展仍牽動能源與供應鏈情勢，但輝達GTC大會本周登場，4月還有台積電法說會，台股基金及ETF逢回分批布局。

海外股票型 美股最搶手

3月以來主要股市走低，不少投資人在震盪之際透過海外股票ETF危機入市。觀察3月以來，海外股票ETF總受益人數增加39,660人，達1,983,462人。其中，美股ETF總受益人數達953,169人，蟬聯最受歡迎類型，其次為全球型的62,4997人。

台股基金績效傲人 前十強單月報酬率全數突破10%

中東局勢升溫使全球金融市場波動加劇，不過在全球經濟維持溫和成長、企業獲利具備韌性，以及AI科技長期趨勢持續推進下，市場仍將回歸基本面，投資人可透過台股基金布局後市行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。