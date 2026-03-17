AI 長線向好 逢低承接

在全球地緣政治與科技產業的交錯影響下，台股本月以來持續震盪。法人指出，雖然美伊戰爭後續發展仍牽動能源與供應鏈情勢，但輝達GTC大會本周登場，4月還有台積電法說會，台股基金及ETF逢回分批布局。

美伊戰爭開打，台股加權指數3月以來下跌5.6%，但今年以來的漲幅仍有15%，在全球主要股市的表現僅次於南韓的31%，打敗美股費城半導體指數的7.9%漲幅，更勝過美股三大指數3%以上的跌幅。

雖然地緣政治等因素衝擊台股，但永豐投信指出，以AI產業龍頭長期的發展來看，AI長線題材看好，台灣在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的角色。投資人可以趁股市震盪時分批布局，以參與AI浪潮帶來的成長紅利。

永豐智能車供應鏈（00901）研究團隊指出，AI與半導體產業鏈仍是推動市場核心動能。在相關產業，ABF載板、探針卡與玻纖布三大族群備受看好。這些族群的成長性不僅反映在短期供需緊張，更顯示台灣在全球AI供應鏈中的重要地位。

00901研究團隊分析，ABF載板受惠於AI晶片尺寸巨大，需求持續推升；探針卡是高階AI晶片良率篩選的核心技術，隨著測試密度提升，技術門檻與市場價值同步增加；玻纖布則因AI伺服器與高效能運算對高速傳輸的需求爆發，供不應求的情況愈加明顯。

保德信市值動能50經理人楊立楷指出，輝達年度GTC大會161日在加州登場，市場預期輝達將公布下一代AI技術與資料中心的最新藍圖，有望挹注台鏈。