海外股票型 美股最搶手

3月以來主要股市走低，不少投資人在震盪之際透過海外股票ETF危機入市。觀察3月以來，海外股票ETF總受益人數增加39,660人，達1,983,462人。其中，美股ETF總受益人數達953,169人，蟬聯最受歡迎類型，其次為全球型的62,4997人。

財富管理專家表示，近年來ETF受到投資大眾青睞，不僅是台股ETF受益人數與規模節節攀升，也有愈來愈多投資人透過海外股票ETF來掌握國際股市行情。其中，美股是全球最大、流動性最佳的股市，加上投資題材豐富，成為投資人的首選。

值此地緣政治動盪期間，美股雖走勢震盪，但於全球股市中仍跌幅相對較輕，在考量美國基本面與企業獲利面表現仍持穩，且過往經驗來看，地緣政治衝突對美股影響多為短暫，故相關ETF吸引投資者趁勢卡位。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，地緣政治雜音令美股波動加劇。不過，美國經濟與企業獲利強韌，仍有助於支撐股市表現，另一方面，因美股投資題材多元，市場廣度大，資金於各類股間輪動配置，也更加凸顯主動式靈活操作的重要性，投資人不妨善用主動式美股ETF來參與，更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，全球AI產業核心仍由美國企業主導，AI發展主要依賴算力、模型與資本投入三大要素。整體來看，美國在AI產業的關鍵環節仍掌握明顯領先地位。