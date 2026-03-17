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外資賣亞股 台韓失血 上周減碼台股69億美元最多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資賣亞股 台韓失血。聯合報系資料照
外資賣亞股 台韓失血。聯合報系資料照

美伊戰爭持續，外資持續賣超新興亞股，上周大賣台股69.9億美元最多，其次是賣超南韓53.9億美元、印度27.5億美元；僅買超越南，金額也只有0.4億美元。新興亞股上周全面收黑，以印尼跌5.9%最重，其次是印度跌5.5%，但泰國僅跌0.07%最抗跌，其次是台股跌0.5%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超8.3億美元，其次是對馬來西亞買超3億美元，賣超則以對南韓賣超218.5億美元最多，其次是賣超印度67億美元；主要新興亞股以南韓漲31.6%最優，再來是台灣的15.1%、泰國的11.7%，但印尼跌18.9%最弱。

外資上周大賣台股，今年以來對台股的資金流向由買超轉為賣超。保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，儘管最近中東局勢升溫，但台灣近年經常帳盈餘穩健成長、資本累積雄厚，因此在面對油價飆升與資金外流等風險時，仍具備更強韌的抵禦能力。

展望後市，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，除了關注地緣政治衝突變化以外，市場也聚焦輝達GTC大會對AI產業發展的展望，相關供應鏈多頭動能有望再次升溫。此外，開源工具OpenClaw掀起AI Agent技術熱潮，通用型伺服器因而受惠，可留意相關族群。

至於布局策略，主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用與科技股相關性低的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

印度今年以來跌幅超過11%，在主要亞股中僅優於印尼。群益印度中小基金經理人向思穎表示，儘管戰爭影響市場投資情緒，但印度企業最新一季營收與獲利成長都優於預期，顯示營運谷底已過。此外，消費稅與公務人員加薪將帶動消費動能復甦，加上央行寬鬆政策可望延續，且銀行體系流動性充足，預期都將推升企業獲利成長。

外資 美伊戰爭 泰國

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