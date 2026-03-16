中東局勢三種投資策略：基本情境以平衡型基金為核心 分批加碼股票

富蘭克林投顧指出，中東局勢發展仍在演變中，消息面發展可能牽動金融市場波動，建議投資人保持冷靜，採取多元分散配置，度過市場波動期。在避險情緒高漲的環境，美元資產將展現防禦優勢。

富蘭克林投顧假設三種情境。基本情境預估中東局勢對經濟的實質影響可控，不至於改變通貨膨脹放緩及主要央行中性偏寬鬆的政策立場。一旦中東緊張情勢緩和，市場將重新回歸基本面，有利風險性資產反彈行情。

富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，地緣政治事件對美股的影響短暫且輕微。目前數據顯示，全球景氣及企業獲利仍保有韌性。在這樣的基本情境之下，投資策略應以平衡型基金為核心，分批加碼股票，美元及非美資產並進，5-10%資金配置在黃金產業。

在樂觀情境，中東戰爭短期內結束，油價也快速回落。投資策略上，可增加日本、新興市場、科技等風險資產的比重。至於悲觀情境，則是戰爭持續更久，油價在每桶100美元以上維持更長的時間，此時投資策略就是增加美元資產比重，提高黃金及天然資源基金部位，積極投資人可以對日本、新興市場、科技提高定期定額扣款金額。