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台股基金績效傲人 前十強單月報酬率全數突破10%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股基金 績效傲人。聯合報系資料照
台股基金 績效傲人。聯合報系資料照

中東局勢升溫使全球金融市場波動加劇，不過在全球經濟維持溫和成長、企業獲利具備韌性，以及AI科技長期趨勢持續推進下，市場仍將回歸基本面，投資人可透過台股基金布局後市行情。

觀察近期績效表現，台股基金在多頭行情中展現優勢。統計截至3月13日近一個月績效，台股基金前十名報酬率全數突破10%，且多集中於富邦、統一與台新投信旗下產品，整體表現普遍優於大盤，顯示主動管理在選股與部位調整上的靈活度，能在市場震盪中展現攻守兼備的優勢。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，從近五年地緣政治衝突經驗觀察，股市最大跌幅多發生於衝突初期，待市場逐步消化消息後，指數往往出現反彈，資金亦回流至既有主流產業。目前市場資金仍相對充沛，AI相關產業鏈持續成為市場關注焦點，包括光通訊、記憶體、連接器、被動元件、電源與封測等族群皆具備成長動能。

此外，北美四大雲端服務商（CSP）2026年資本支出仍維持強勁成長，市場亦逐步關注AI投資變現能力。統計顯示，目前已有約46.8%的企業開始支付AI工具或模型費用，顯示AI應用需求持續擴大。近期Oracle公布的財報與財測表現亮眼，也反映AI算力與基礎設施需求依然強勁，企業資本支出維持高檔。

展望後市，謝尚瑾表示，隨著輝達GTC大會即將登場，加上美國光纖通訊展（OFC）陸續舉行，AI供應鏈相關族群有望持續受到市場關注。此外，市場預估上市櫃公司2025年配股配息金額有機會挑戰3兆元新高，再加上每年3至4月為融券回補旺季，多重題材有助提振市場信心，台股後市仍具支撐。

統一投信投研團隊指出，受到地緣政治不確定性影響，台股短線回落並震盪。中東戰火波及原油運輸，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利。但日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限。

目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利台股供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。

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13檔超猛 本月逆勢揚

3月來台股拉回5.17%或1,832點，但除了四檔反向ETF相對避險外，仍有13檔基金不畏中東戰火紛紛擾擾影響，基金績效逆勢上漲2.01%至6.68%之間，展現出經理團隊靈活調整的功力。法人建議，投資人可把握市場震盪之際，逢低布局績優的台股基金掌握中長期成長契機。

挑台股浴火鳳凰 三點不漏

今（2026）年來遭遇美國關稅政策變化、美伊戰爭等洗禮，台股自35,579的創新高點位拉回，今年來高低點震盪達6,571點，截至12日，今年來漲幅仍有16%，盤點同期間台股共同基金、台股主被動ETF表現可以發現，台股共同基金仍全數包辦今年來前十強。

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日本近年經濟逐步邁向通膨穩定、薪資成長、投資熱絡與生產力提升的新階段，加上企業資本效率與公司治理改革持續推進，推升日股表現。法人普遍認為，即使短線出現如中東地緣緊張情勢的外部利空影響，並不影響日本市場長期結構性的投資機會。

不確定升高 投資要掌握3重點

美伊戰爭開打，油價飆漲，金融市場大環境為之變色。原本許多投資人買了滿手債券，等著美國聯準會五月降息大發債券財，然而，現在卻因為油價飆漲恐引發通膨，使得聯準會降息時間恐將延後，打亂投資人原先布局，隨著全球經濟不確定性升高，金融高層給出三點資產布局建議。

施羅德：市場預期 Fed 6月將降息

中東戰火持續，高油價推升通貨膨脹預期，也改變債市前景。法人指出，目前市場調降美國聯準會（Fed）降息次數預期。投資人必須主動管理存續期間、地域分布及信用風險，才能在複雜的市場中掌握獲利契機，讓債券重新成為投資組合的「核心收益引擎」。

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