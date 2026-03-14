不確定升高 投資要掌握3重點

美伊戰爭開打，油價飆漲，金融市場大環境為之變色。原本許多投資人買了滿手債券，等著美國聯準會五月降息大發債券財，然而，現在卻因為油價飆漲恐引發通膨，使得聯準會降息時間恐將延後，打亂投資人原先布局，隨著全球經濟不確定性升高，金融高層給出三點資產布局建議。

根據多位金融業高層看法，投資人資產布局策略，至少要掌握三大新重點，第一，美元會走強一段時間，持有美元優利存款，匯利差兼賺的空間不小；第二，不要以為有避險題材支撐金價，就會一路走高，投資人想炒短線，被套牢的機率更高；第三，因為短率上升，債券殖利率將變為平緩，投資人投資債券得更小心。

對於美元走強的原因，外匯業務高層分析，和債券利率也有關係，換言之，美債與美元彼此幫襯，雙雙走強。

該高層說明，風險趨避下，資金回流美元資產，而且油價上行使市場下修降息幅度，推升美債殖利率相對具有優勢，亦因此強化利差支撐，帶動美元走強。同時，受到美元走強且貿易不確定性拖累，包括日圓、韓元、人民幣這些主要貨幣全面走弱，因此，現在要買日圓，也是不錯的進場時機。

中東戰火再起，投資人原本期待，避險需求將推升金價再創新高，不過，近期的金價卻沒有再度暴衝，對此，市場專家並不意外。

歷史經驗顯示，在市場動盪時期，黃金會是最早恢復上漲動能的資產之一，經理人判斷，金價短線走勢平靜，不代表避險需求消失，更可能只是市場暫時休息、重新整理籌碼。

整體而言，雖然美伊衝突未能立即點燃金價新一波漲勢，但在央行購金、全球債務壓力與供給受限等結構性因素支撐下，黃金長期配置價值仍然存在，在不確定性升高的環境中，黃金仍可能在投資組合中扮演一定分量角色。