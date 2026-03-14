13檔超猛 本月逆勢揚

3月來台股拉回5.17%或1,832點，但除了四檔反向ETF相對避險外，仍有13檔基金不畏中東戰火紛紛擾擾影響，基金績效逆勢上漲2.01%至6.68%之間，展現出經理團隊靈活調整的功力。法人建議，投資人可把握市場震盪之際，逢低布局績優的台股基金掌握中長期成長契機。

根據CMoney統計至12日，3月來漲幅超過2%的有施羅德台灣樂活中小基金、富邦精準基金、富邦精銳中小基金、統一經建基金、富邦高科技基金、富邦科技基金、富邦小而美基金、富邦新台商基金、統一奔騰基金、台新台灣中小基金、統一中小基金、PGIM保德信科技島基金以及群益中小型股基金。

富邦精準基金經理人王俊穎表示，現階段市場仍在消化地緣政治與短期利空因素，但隨不確定性逐步緩解，指數有機會出現技術性反彈，資金亦可望重新回流至既有主流產業。整體而言，市場資金面仍相對充沛，AI相關產業鏈仍是目前資本市場最受關注的投資主軸。

台股受到地緣政治情勢升溫影響，上游IC設計與晶片族群短線出現修正。然而隨著3月下旬多項科技展會陸續登場，包括輝達GTC大會與美國光纖通訊展（OFC）等，市場將進一步關注下一世代AI伺服器架構與高速光通訊技術發展。預期AI伺服器、測試介面、先進封裝與半導體設備等相關族群，仍有望持續吸引資金布局，並成為帶動指數回穩的重要動能。

PGIM保德信科技島基金經理人王偉哲指出，中東戰事未歇，國際油價仍呈現劇烈波動，牽動投資情緒以及法人資金動向，加上之前台股短線漲幅已大，預估指數高檔震盪，可透過調節漲多個股，加碼評價偏低且營運展望正向個股，並以半導體測試、光通訊、ASIC產業為選股方向，集中持股操作。