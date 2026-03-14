挑台股浴火鳳凰 三點不漏

今（2026）年來遭遇美國關稅政策變化、美伊戰爭等洗禮，台股自35,579的創新高點位拉回，今年來高低點震盪達6,571點，截至12日，今年來漲幅仍有16%，盤點同期間台股共同基金、台股主被動ETF表現可以發現，台股共同基金仍全數包辦今年來前十強。

根據CMoney統計至12日，從台股共同基金、台股主被動ETF的含息淨值表現來看，台股共同基金平均績效22.99%、台股主動ETF平均績效16.24%、台股被動ETF平均績效13.04%。

其中，表現前十強依序為元大新主流基金42.66%、施羅德台灣樂活中小基金39.49%、元大2001基金38.45%、元大卓越基金38.02%、PGIM保德信科技島基金36.25%、元大多福基金34.1%、元大經貿基金33.22%、野村e科技基金33.17%、野村高科技基金33.13%、街口中小型基金33.07%。

盤面中唯一漲幅超過四成的是元大新主流基金，該基金研究團隊指出，基於企業獲利的高成長支持評價面，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。

考量目前AI各項軟硬體應用均處於上升軌道，大型CSP業者持續擴大資本，市場擔憂拐點遠未成為風險，且台廠高度為硬體供應鏈，在出口強勁下，包括國發會、主計總處連續上修台灣2026年GDP成長率，預估達7.71%；ASML看好至2030年，AI相關半導體將呈現24%至28%以上超高年複合成長率，台股高度受惠全球產業架構。

近期美伊衝突升溫，市場擔憂集中在油價波動與能源供應風險。野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，可類比2022年俄烏戰爭初期的走勢：雖然油價短線急漲，俄烏戰爭至今仍持續，但在供給恢復後油價便逐步回落，股市最終仍回到基本面。

此次美伊情勢亦屬短期性衝擊，目前台股整體基本面並無重大改變，觀察重點仍在油價對通膨及利率的影響。

他認為，即便短線被推至100美元附近，其影響屬短期。伊朗缺乏長期封鎖荷莫茲海峽的能力，美國亦勢必介入維繫航道安全；一旦供給疑慮緩解，油價自然回落。但仍要持續觀察若美伊戰事時間延長，對CPI與利率走勢的影響。

短期地緣政治雜訊不改AI資本支出擴張的主軸，震盪反而是汰弱留強、逢低布局的良好時點。在操作上，建議以「獲利確定性、現金流改善、估值合理」為核心原則，聚焦AI長線趨勢明確的產業鏈，包括半導體與先進封裝、伺服器與資料中心零組件、高速傳輸與光通訊、半導體測試設備等，同時可適度配置電網、重電等防禦型題材。相對地，對油價敏感度高或受運能瓶頸影響較大的族群，仍中性看待。