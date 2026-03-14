日股基金 長線有甜頭

日本近年經濟逐步邁向通膨穩定、薪資成長、投資熱絡與生產力提升的新階段，加上企業資本效率與公司治理改革持續推進，推升日股表現。法人普遍認為，即使短線出現如中東地緣緊張情勢的外部利空影響，並不影響日本市場長期結構性的投資機會。

尤其日本近期公布2025年第4季經濟成長率修正值，由初估值年化季增率0.2%大幅上修至1.3%、優於預期，數據獲上修的關鍵在於民間消費與企業資本支出，民間消費已連七個季度維持正成長，而企業資本支出成長更由1.0%大幅上修至5.4%，反映企業在數位化、效率提升與環境相關投資上的需求持續強勁。此次GDP數據也明確顯示，日本內需動能具備相當的韌性，也為後續經濟表現提供更為穩固的基礎。

隨著日本進入重大制度變革階段，同時日股也啟動明顯優於過往的漲升動能，檢視國內核備的境外日本股票型基金，過去三年期間共有五檔基金，日幣計價累積漲幅超過100%，其中富蘭克林坦伯頓日本基金以116.6%漲幅奪冠。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松認為，在高市政府積極促成長的政策推動、歷經三十年通縮後邁入通膨的經濟正常化，輔以企業改革持續推進的共同作用下，日本「金髮女孩」的總體環境儼然成形，這將為日本企業帶來可與其他成熟市場相匹敵的多年期獲利成長動能，並支撐結構性股東權益報酬率（ROE）改善的投資主題。

進入2026年，日股股東權益報酬率已攀升逾9%新高水準，過去經驗即顯示，日股ROE改善有助推升日股展現相對全球股市更為優異的表現。布局配置上，著眼日本經濟內需動能的改善趨勢，建議加碼受惠國內經濟正常化的產業，如銀行、觀光、工程服務相關企業。另外對高度仰賴海外需求的公司則應嚴謹篩選，重點可放在半導體、航太國防等具結構性成長潛力的領域。

據了解，邱正松的操盤策略為採取精選持股策略，最新持股數約在30檔左右，主要是對於欲布局的企業都會進行全盤了解，同時與公司管理階層及董事會積極互動，藉此尋求幫助企業營運情勢改善、而後股價上漲嘉惠股東的雙贏結果，因此對於所持股票獲利預測與風險評估具有高度信念。

以企業擴大資本支出為例，受惠於資料中心、工廠擴建、都市再開發等需求，日本國內的工程服務電氣工程產業訂單相當暢旺，供給端人力與資源有限導致供需持續緊張，推升接單毛利率，富坦日本基金布局的電氣工程公司關電工今年以來漲幅即超過兩成。

以AI領域投資為例，多數投資人布局日本市場的重點往往是愛德萬測試與東京威力科創兩檔半導體設備權值股，不過富坦日本基金則是特別側重於半導體製程中使用的CMP（化學機械研磨）設備供應商荏原製作所，其全球市占排名第二，台積電即是荏原製作所最大客戶，今年來荏原製作所股價漲幅也已逾三成，相較愛德萬測試或東京威力科創僅逾一成的漲勢，表現相當突出，也顯示基金經理人選股功力。

操作心法

●在當前波動性加劇環境下，須隨時關注為投資人創造卓越長期回報的機會，因此採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解，並且積極主動與公司管理階層接觸，讓雙方可以實現雙贏局面。（何佩儒）

投資小叮嚀

●日股為主動選股投資人的天堂

鑑於日本企業改革帶來的股東價值改善以及日益複雜的總體經濟背景，日本是一個相當適合主動選股投資人的市場。

●配置上應在內需與出口產業之間取得平衡

尤其應更偏向以國內需求為導向的部位，包含銀行業，及具定價權且市占率持續擴增者、國內資本支出周期受益者。嚴格篩選仰賴海外需求的公司，出口產業鎖定通常涉及具有結構性成長前景的終端市場。（何佩儒）