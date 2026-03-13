快訊

三大法人再提款672億！台股震盪625點 3月來大砍6409億

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

地緣政治震盪 民生基建具防禦優勢逢回布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美伊地緣政治風險快速升溫，市場高度關注中東局勢對全球金融市場的影響。聯邦投信表示，地緣衝突通常會先反映在能源價格與避險資產表現上，短期內油價與黃金可能走強，而風險性資產則因避險情緒升溫而出現震盪。不過，若衝突仍維持在有限打擊或區域性緊張情勢，未進一步擴大至主要航道封鎖或能源基礎設施破壞，其影響多半屬於短期風險溢價上升，而非全球經濟基本面出現反轉。聯邦投信分析，歷史經驗顯示，若戰事未持續升級，市場通常在數周內逐步消化衝擊並恢復穩定，因此短期波動反而可能形成中期投資布局的機會。

聯邦投信指出，資產配置應回到「現金流穩定性、通膨轉嫁能力與資產防禦性」三大核心原則。首先，投資組合可維持公用事業、電網、輸配電、通訊基礎設施、水務及收費型基建等核心防禦型資產，這類產業需求具高度剛性、營運現金流穩定，在市場不確定性上升時通常具備投資組合穩定器的角色。其次，可適度關注能源基礎設施相關標的，例如天然氣管網、LNG運輸與儲運設施等中游基建資產，在能源價格上行環境下具備受惠潛力，但仍需以穩定收費型商業模式為優先。另一方面，對於高槓桿且對利率敏感的基建企業則需相對審慎，因若能源價格推升通膨預期，市場對降息時點的預期可能延後，進而影響部分資產評價表現。

針對投資策略布局，聯邦投信表示，「聯邦民生基礎建設股票入息基金以成熟市場為主要投資範圍，聚焦美國與歐洲大型企業，並分散配置於公用事業、通訊基建與能源基建等產業。基金操作目前採取「核心持有、防禦偏多、逢回分批加碼」的策略主軸。聯邦投信指出，民生需求與基礎建設相關產業本質上具備需求穩定、現金流能見度高的特性，在地緣政治風險升溫的環境下往往展現較佳韌性。隨著全球降息循環逐步展開，基礎建設企業除具備穩定需求外，也普遍提供相對具吸引力的股利收益，對追求收益與穩定現金流的投資人而言，可望成為投資組合中兼顧防禦與收益的重要核心配置。

地緣政治風險 基礎設施 地緣政治

延伸閱讀

地緣風險升溫 多重資產布局成顯學

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

聯邦投信：多重資產配置 掌握日本長期機會

科技產業長線仍具投資價值 聯邦投信：聚焦這四領域

相關新聞

中東局勢未定 市場短期震盪 聯邦投信：科技產業長線仍具投資價值

中東局勢影響能源供應，市場短期震盪加劇。聯邦投信指出，儘管短線波動加大，科技產業長期仍具投資價值，尤其受益於AI需求與資本支出。

美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。