地緣政治震盪 民生基建具防禦優勢逢回布局

近期美伊地緣政治風險快速升溫，市場高度關注中東局勢對全球金融市場的影響。聯邦投信表示，地緣衝突通常會先反映在能源價格與避險資產表現上，短期內油價與黃金可能走強，而風險性資產則因避險情緒升溫而出現震盪。不過，若衝突仍維持在有限打擊或區域性緊張情勢，未進一步擴大至主要航道封鎖或能源基礎設施破壞，其影響多半屬於短期風險溢價上升，而非全球經濟基本面出現反轉。聯邦投信分析，歷史經驗顯示，若戰事未持續升級，市場通常在數周內逐步消化衝擊並恢復穩定，因此短期波動反而可能形成中期投資布局的機會。

聯邦投信指出，資產配置應回到「現金流穩定性、通膨轉嫁能力與資產防禦性」三大核心原則。首先，投資組合可維持公用事業、電網、輸配電、通訊基礎設施、水務及收費型基建等核心防禦型資產，這類產業需求具高度剛性、營運現金流穩定，在市場不確定性上升時通常具備投資組合穩定器的角色。其次，可適度關注能源基礎設施相關標的，例如天然氣管網、LNG運輸與儲運設施等中游基建資產，在能源價格上行環境下具備受惠潛力，但仍需以穩定收費型商業模式為優先。另一方面，對於高槓桿且對利率敏感的基建企業則需相對審慎，因若能源價格推升通膨預期，市場對降息時點的預期可能延後，進而影響部分資產評價表現。

針對投資策略布局，聯邦投信表示，「聯邦民生基礎建設股票入息基金以成熟市場為主要投資範圍，聚焦美國與歐洲大型企業，並分散配置於公用事業、通訊基建與能源基建等產業。基金操作目前採取「核心持有、防禦偏多、逢回分批加碼」的策略主軸。聯邦投信指出，民生需求與基礎建設相關產業本質上具備需求穩定、現金流能見度高的特性，在地緣政治風險升溫的環境下往往展現較佳韌性。隨著全球降息循環逐步展開，基礎建設企業除具備穩定需求外，也普遍提供相對具吸引力的股利收益，對追求收益與穩定現金流的投資人而言，可望成為投資組合中兼顧防禦與收益的重要核心配置。