國泰證3月觀點：債市正向、AI 動能延續、黃金主導地位回升

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
2026年3月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券／提供
全球金融市場進入第1季尾聲，在現任Fed主席鮑爾貨幣政策維持按兵不動下，市場氛圍呈現觀望。儘管市場關注新任主席華許接任後，可能採取偏鷹派立場，惟美國銀行指出，未來政策調整可能著重資產結構優化，包括縮減房貸抵押債券部位及調整美國公債平均存續期間。

國泰證券認為，考量目前殖利率相較歷史水準仍具吸引力，加上日本投資人外匯避險成本下降，美元債券需求可望延續，有助吸引海外資金回流美國固定收益市場，對債券市場抱持「正向」看法，投資人可留意科技、大型金融、非必要消費產業等信用體質佳的債券標的，以提升投資組合的穩定度與韌性。

國泰證券進一步觀察產業後市，AI仍是市場關注的核心焦點，人工智慧相關投資動能持續強勁，預期至2026年底，半導體產業營收可望進一步成長，顯示中長期需求結構仍具支撐。在就業方面，大型企業表現仍優於中小企業，AI自動化與關稅不確定性，恐持續影響中小企業聘雇意願，需留意裁員情形是否擴大。

在產業方面，雲端大廠資本支出持續優於預期，有利AI基礎建設與硬體產業，台積電與半導體設備廠的積極投資亦反映需求韌性，惟投資人仍須留意訂單交期偏長及財務結構風險。

原物料市場方面，近兩年表現亮眼的貴金屬仍處於結構性多頭循環中，惟內部走勢已出現明顯分化，其中黃金表現相對穩健，白銀則呈現降溫跡象。

國泰證券建議，投資策略宜由過往的「全面參與」轉向「選擇性配置」。隨著市場資金回歸避險與官方儲備邏輯，黃金的結構性主導地位逐漸恢復，亦更符合全球金融危機以來的長期趨勢。相較之下，白銀尚未成為官方儲備資產，價格表現易受景氣循環與投機資金影響，短期波動風險相對較高。

整體而言，在產業趨勢與資金流向出現分化的環境下，投資布局宜回歸基本面與風險控管，避免過度集中於單一題材或資產。投資人可依自身風險承受度，採取更具彈性的選擇性配置，並透過長期紀律投資，在市場震盪中穩健掌握結構性投資機會。

