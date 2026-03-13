天然資源基金 有潛力

中東戰事雖不至於發生極端情境，但油價走勢仍偏向上行，能源類股具上漲機會。其中，工業金屬受惠於製造業穩定、電氣化、資料中心及電網擴張需求加速與供應中斷，黃金則受地緣政治緊張及央行穩定買盤支撐等，均強化天然資源產業的多元投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，高盛證券將今年第2季布蘭特油價平均預估上調10美元至每桶76美元、西德州油價上調9美元至每桶71美元，主要原因為假設荷莫茲海峽出口量在正常的15%維持數日後，約需一個月才逐步恢復。

若在極端情境下，目前低運量狀態再維持五周，布蘭特油價短期可能升至每桶100美元，但中長期來看，油價上調幅度較有限，因第2季後海峽出口超額回補，加上風險溢價逐步消退，將使油價自高檔回落。

晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley也看好大宗商品的投資前景，可以從五面向衡量天然資源類股的投資潛力。

首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現；天然氣與銅也受惠於結構性需求強勁成長。第二為通膨，根據過去經驗，天然資源類股在通膨大於3.3%時，有80%的機會提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與通膨小於1.6%時期的表現。

第三，價值面經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。第四，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。第五為多元化配置，天然資源股票與其他類股、實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。