快訊

最凍前10名都在竹苗！鄭明典直指關鍵原因：「山風流過」顯著清晨低溫

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

聽新聞
0:00 / 0:00

金融債產品抗震 布局新寵

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

中東地緣「政」盪加劇，全球金融市場大洗三溫暖，具抗波動特色的投資等級債市表現受矚目。據統計，3月以來金融債相對抗震，表現優於美國20年期公債及其他公司債指數，也成為主動式債券ETF布局亮點。

投信法人表示，因殖利率較高、波動度相對低，使金融債有較好收益機會，預期隨政策鬆綁金融監管，將迎來成長新局，建議可作為固定收益資產配置，兼顧債息累積、資本利得與風險控制。

根據統計，彭博全球投資等級美元金融債指數截至去年底的殖利率為5.53%，優於彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數的5.48%、彭博美國20年期以上公債指數的4.88%；若以波動度觀察，上述全球投資等級美元金融債指數近五年波動度為11.35%，低於美元公司債指數的12.52%、美國20年期以上公債指數的15.49%。

針對近期市場不確定性，富蘭克林證券投顧表示，當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美國股債資產衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動。

主動復華金融債息（00986D）經理人黃媛君表示，美歐國家監管放鬆，銀行資金運用更有效率，並將增加併購活動，提高大型金融機構的競爭力，加上金融業近年陸續導入AI，進一步降低成本、增進獲利使債信提升，進一步提升金融業的投資價值。

資本利得 資產配置 指數

延伸閱讀

地緣風險升溫、多重資產布局成顯學 富邦新一代多重資產基金攻守並進

債券ETF進入2.0時代 貝萊德推人機協作主動式債券ETF

抗戰資產教戰守則 法人：股債啞鈴配置收益成長雙贏

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

相關新聞

安聯網路資安趨勢 周漲7%

安聯網路資安趨勢基金近周漲7.96%，安聯投信表示，儘管短期波動升高，資安仍為企業不可裁減的支出，威脅升高下基本面仍穩固，且在市場輪動下評價更具吸引力；估全球網路資安市場將持續以雙位數增速成長，在持續數位風險與監管要求帶動下，市場規模2030年將逾3,450億美元。

13檔超猛 本月逆勢揚

3月來台股拉回5.17%或1,832點，但除了四檔反向ETF相對避險外，仍有13檔基金不畏中東戰火紛紛擾擾影響，基金績效逆勢上漲2.01%至6.68%之間，展現出經理團隊靈活調整的功力。法人建議，投資人可把握市場震盪之際，逢低布局績優的台股基金掌握中長期成長契機。

挑台股浴火鳳凰 三點不漏

今（2026）年來遭遇美國關稅政策變化、美伊戰爭等洗禮，台股自35,579的創新高點位拉回，今年來高低點震盪達6,571點，截至12日，今年來漲幅仍有16%，盤點同期間台股共同基金、台股主被動ETF表現可以發現，台股共同基金仍全數包辦今年來前十強。

日股基金 長線有甜頭

日本近年經濟逐步邁向通膨穩定、薪資成長、投資熱絡與生產力提升的新階段，加上企業資本效率與公司治理改革持續推進，推升日股表現。法人普遍認為，即使短線出現如中東地緣緊張情勢的外部利空影響，並不影響日本市場長期結構性的投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。