金融債產品抗震 布局新寵

中東地緣「政」盪加劇，全球金融市場大洗三溫暖，具抗波動特色的投資等級債市表現受矚目。據統計，3月以來金融債相對抗震，表現優於美國20年期公債及其他公司債指數，也成為主動式債券ETF布局亮點。

投信法人表示，因殖利率較高、波動度相對低，使金融債有較好收益機會，預期隨政策鬆綁金融監管，將迎來成長新局，建議可作為固定收益資產配置，兼顧債息累積、資本利得與風險控制。

根據統計，彭博全球投資等級美元金融債指數截至去年底的殖利率為5.53%，優於彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數的5.48%、彭博美國20年期以上公債指數的4.88%；若以波動度觀察，上述全球投資等級美元金融債指數近五年波動度為11.35%，低於美元公司債指數的12.52%、美國20年期以上公債指數的15.49%。

針對近期市場不確定性，富蘭克林證券投顧表示，當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美國股債資產衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動。

主動復華金融債息（00986D）經理人黃媛君表示，美歐國家監管放鬆，銀行資金運用更有效率，並將增加併購活動，提高大型金融機構的競爭力，加上金融業近年陸續導入AI，進一步降低成本、增進獲利使債信提升，進一步提升金融業的投資價值。