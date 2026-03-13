台股科技、市值型 夯

隨全球AI產業持續發展，帶動台股科技、市值型兩大ETF定期定額投資熱度持續升溫。法人表示，台股中長線基本面仍具優勢，面對市場短期震盪，可透過ETF作為配置工具，採取單筆分批或定期定額方式布局，掌握AI科技浪潮帶動的長期成長機會。

根據台灣證券交易所最新公布的2月定期定額戶數交易統計，定期定額戶數前20名標的仍以台股與美股ETF為主，再進一步觀察2月定期定額戶數月增率前十名標的，台股ETF占七檔、美股ETF占三檔，當中共五檔呈現正成長，其中：富邦科技（0052）月增率達17%最亮眼，其餘還有國泰費城半導體（00830）、主動統一台股增長、元大台灣50（0050）、國泰台灣科技（00735）龍頭皆為正成長，月增率介於4.5%至8.6%。

整體上，投資人仍偏好透過市值型與科技主題ETF作為長期核心配置工具。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，短期市場仍可能受到地緣政治與通膨預期影響，波動度有所提升，但若觀察美元指數與VIX恐慌指數等關鍵指標，只要VIX未升至極端水準並逐步回落，通常意味市場情緒正逐步修復。

洪珮甄指出，相較於短期事件干擾，企業獲利才是決定股市長期趨勢的核心因素。從目前企業財報與產業趨勢觀察，AI需求強勁帶動科技產業新一輪獲利上修。隨著AI訂單動能延續、基本面維持穩健，台灣科技供應鏈仍具備長期競爭優勢。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，從輝達財報驗證AI基建需求強勁，惟川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。

陳朝政分析，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，包括AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽等趨勢題材，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。