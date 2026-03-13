非投等債商品 短線亮眼

美伊戰火目前尚未有止息跡象，造成金融市場、油價大幅波動，多檔3月將進行除息的非投資等級債券ETF，在高債息保護下，挺住戰火及高油價衝擊，今（2026）年來、近一周及最新股價表現亮眼，加上今年已公告配息年化配息率多在7%左右水準，受投資人青睞。

第一金優選非投債ETF（00981B）及群益優選非投等債ETF股價表現亮眼，最新年化配息率分別有高達7.9%及7.5%的亮麗表現。第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，近期地緣政治變數出現，全年金融市場將呈現較高變動風險，資產配置納入高債息、短天期非投資等級債券，將是搭配股票資產，降低投組波動度、維持穩健收益力較佳選擇；接下來若是高油價可以在短期內轉向，仍預期聯準會將持續貨幣政策寬鬆趨勢預期。

王心妤說，00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，降低利率敏感度並兼具防禦能力及強化收益特性；只選優先債、排除CCC以下低評級債券，整體金融環境維持寬鬆前提下，提供非投資等級債券投資吸引力，加上近期中東地緣政治動盪情勢，油價呈現飆漲局面，美債殖利率呈現區間震盪，非投資等級債券再次展現投資韌性，00981B能源產業配置比重在一成左右。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟成長回升、資本市場韌性十足。展望2026年，鑒於美國景氣仍相對穩固與政策刺激效應，非投資等級債整體違約的潛在風險不高，後市展望正向。看好美國非投資等級債券機會，美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。