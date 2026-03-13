施羅德：市場預期 Fed 6月將降息

中東戰火持續，高油價推升通貨膨脹預期，也改變債市前景。法人指出，目前市場調降美國聯準會（Fed）降息次數預期。投資人必須主動管理存續期間、地域分布及信用風險，才能在複雜的市場中掌握獲利契機，讓債券重新成為投資組合的「核心收益引擎」。

施羅德全球靈活固定收益團隊投資主管胡丹（Julien Houdain）昨（12）日來台指出，年初市場預估Fed今年仍可望降息二、三次，隨著中東戰爭爆發，預期降息次數已減至一、二次。目前市場預估時間點，在Fed新主席華許（Kevin Warsh）於5月底上任後，Fed將降息一次。

胡丹指出，未來經濟可能有四種情境，包括太冷、剛剛好、升溫及過熱。依機率來看，經濟走向剛剛好或升溫的機率較高，合計約九成，此時Fed可能降息一、二次。景氣應該不致於走向太冷（降息四次）或過熱（升息）。

不過，不論是哪種情境，利差收益都將提供下行保護。胡丹指出，目前的初始殖利率可為未來多種情境提供緩衝。除非發生極端的通膨衝擊，否則未來一年債券很難虧損，票息本身就是最好的緩衝。

胡丹強調，在2022年之前，全球處於零利率時代，債市投資幾乎全靠「信用利差」，存續期的重要性極低。不過，現在利率走勢已成為債券管理的核心焦點。

在各類債券中，胡丹看好1-5年期的短天期債，因為風險報酬具吸引力，受到市場波動的衝擊較低；澳洲公債也是看好標的，因為已提前反映通膨的影響；還看好能源債（尤其是中游）、B級非投等債、歐洲金融債（較不受AI影響）等。但他建議避開長天期公債及投等債、景氣循環債、偏貴的BB級非投等債等。

在財政擴張、央行政策分化及地緣政治風險升高的環境下，胡丹給投資人的訊息很明確，也就是債券依然值得投資，但成功關鍵在於保持靈活、布局全球，並對風險管理保持紀律。在債券新時代中，投資人更需要兼具策略彈性與風險控管的工具。