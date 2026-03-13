中小型商品 表現突出

美伊開戰，高估值的台股受衝擊，3月來下跌1,832點或5.17%，觀察同期間台股原型ETF表現，整體平均下跌4.06%，展現出抗跌力道，其中，中小型股ETF因相對不受到法人變現賣壓調節、主動式ETF在經理人靈活操作下也表現突出，兩大類型成為亮點。

根據CMoney統計至昨（12）日，本月台股原型ETF前十強跌幅在2%以內，其中，元大富櫃50（006201）更是逆勢收紅0.19%，相較於加權指數，3月來櫃買指數僅下跌5.14點或1.62%，中小型股跌幅較輕。

其餘ETF表現依序主動統一台股增長跌0.2%、FT臺灣永續高息跌0.38%、主動中信台灣卓越跌0.52%、主動群益科技創新跌1.16%、富邦臺灣中小跌1.59%、主動台新優勢成長跌1.61%、富邦台灣半導體跌1.74%、兆豐龍頭等權重跌1.81%、主動第一金台股優跌1.82%。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，後市觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括美伊重啟對話時間、荷莫茲海峽恢復運行等，若上述情境成真，不至於影響經濟與產業，則台股在經美伊戰爭短線的急跌反而提供逢低布局良機。

就基本面分析，AI供應鏈受惠基建投資浪潮持續，2026~2027年獲利大幅增長的趨勢不變，台股企業獲利成長動能仍強勁，但自去年第四季以來，融資餘額持續增加，且台股對年線乖離率約30%，逼近歷史高檔區，均使台股面臨技術性修風險，建議逢低優先布局成長趨勢向上的產業，包括AI基建規格提升受惠者、先進製程與漲價概念股、低基期族群等。

統一投信投研團隊表示，產業方面，目前市場對AI算力需求有增無減，在美國雲端服務巨頭持續加大AI投資背景下，ASIC和輝達通用晶片升級，帶動相關零組件規格提升及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。