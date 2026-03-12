快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

股市震盪 TISA級別基金定期定額助攻參與台股成長

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

自美伊衝突以來，股市先是走跌，後又因美國總統川普戰事將止的一席話，股市隨即反彈。法人表示，近日股市上沖下洗，市場短線受地緣政治衝突有所修正無可厚非，但AI發展趨勢無虞，相關台廠仍具優勢，若希望降低進場時間及單一市場風險，可透過定期定額投資TISA級別基金，持續參與市場投資機會。

觀察較早上架的九檔國內一般股票型TISA級別基金，近半年繳出29%~45%的含息報酬率，其中排名前段班的凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、PGIM保德信高成長基金-TISA級別、統一大滿貫基金-TISA類型，及統一台灣動力基金-TISA類型，短短六個月績效皆逾四成，達到45.3%、44.5%、40.7%，及40.3%，成績亮眼。不只中長期報酬表現好，這幾檔TISA級別基金在近一月歷經戰事風波，仍能全數繳出正報酬，實屬不易。

理財專家認為，目前台股在 AI 與半導體領域的成長動能並未因中東戰火受損，但戰爭的未知性反而給了市場一個漲多回檔的理由，這種「非理性跌幅」其實正是長期布局台股的絕佳時機；千元即可入手、強制定期定額的TISA級別基金，可在震盪市況中持續累積部位，分散市場短期不確定性。

全球雲端服務業者（CSP）今年展現出強勁的資本支出力道，居於核心 AI 技術領導地位的台廠依然具有成長韌性，整體經濟基本面無虞。凱基台灣精五門基金研究團隊指出，台股企業獲利預估成長率仍持續上修且呈雙位數，儘管台股評價略高，但考量獲利成長預期，目前本益比仍處於合理區間。短期波動雖加劇，但並不影響台股長期向上趨勢。

資本支出 雲端服務 地緣政治

延伸閱讀

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

AI 產業核心由美國主導 短線震盪可布局中長期高報酬

VIX 升破25成美股「逆向指標」法人曝長線買點浮現

搶買爆了 00922 ETF 暫停初級市場申購

相關新聞

中東局勢未定 市場短期震盪 聯邦投信：科技產業長線仍具投資價值

中東局勢影響能源供應，市場短期震盪加劇。聯邦投信指出，儘管短線波動加大，科技產業長期仍具投資價值，尤其受益於AI需求與資本支出。

美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

