股市震盪 TISA級別基金定期定額助攻參與台股成長

自美伊衝突以來，股市先是走跌，後又因美國總統川普戰事將止的一席話，股市隨即反彈。法人表示，近日股市上沖下洗，市場短線受地緣政治衝突有所修正無可厚非，但AI發展趨勢無虞，相關台廠仍具優勢，若希望降低進場時間及單一市場風險，可透過定期定額投資TISA級別基金，持續參與市場投資機會。

觀察較早上架的九檔國內一般股票型TISA級別基金，近半年繳出29%~45%的含息報酬率，其中排名前段班的凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、PGIM保德信高成長基金-TISA級別、統一大滿貫基金-TISA類型，及統一台灣動力基金-TISA類型，短短六個月績效皆逾四成，達到45.3%、44.5%、40.7%，及40.3%，成績亮眼。不只中長期報酬表現好，這幾檔TISA級別基金在近一月歷經戰事風波，仍能全數繳出正報酬，實屬不易。

理財專家認為，目前台股在 AI 與半導體領域的成長動能並未因中東戰火受損，但戰爭的未知性反而給了市場一個漲多回檔的理由，這種「非理性跌幅」其實正是長期布局台股的絕佳時機；千元即可入手、強制定期定額的TISA級別基金，可在震盪市況中持續累積部位，分散市場短期不確定性。

全球雲端服務業者（CSP）今年展現出強勁的資本支出力道，居於核心 AI 技術領導地位的台廠依然具有成長韌性，整體經濟基本面無虞。凱基台灣精五門基金研究團隊指出，台股企業獲利預估成長率仍持續上修且呈雙位數，儘管台股評價略高，但考量獲利成長預期，目前本益比仍處於合理區間。短期波動雖加劇，但並不影響台股長期向上趨勢。