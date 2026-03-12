地緣風險升溫、多重資產布局成顯學 富邦新一代多重資產基金攻守並進

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升指出，當前全球投資市場正同時面臨資源競爭、科技競賽與地緣政治風險等多重結構性挑戰，使市場長期處於高度變動環境，多重資產配置的重要性也因此更加凸顯。透過在股票、債券、實體資產與另類資產之間進行分散配置，可降低單一資產波動對投資組合的衝擊，同時在不同景氣循環下掌握多元收益來源。

在此投資趨勢下，富邦雙核心戰略多重資產基金以「雙核心」配置策略為核心概念，一方面布局企業獲利驅動的成長型資產，另一方面配置受政經風險驅動的避險型資產，透過攻守並進的投資架構，在市場震盪中控制投資組合波動度。基金投資範圍橫跨全球股票、信用市場、高息資產、成熟政府公債、貴金屬類資產以及虛擬資產等，建立多元資產配置架構，以因應不同市場環境。

富邦雙核心戰略多重資產基金經理人陳臻怡表示，根據基金配置策略基金整體配置涵蓋股票、債券與多元資產，其中股票部位主要聚焦大型科技與成長型企業，以掌握AI與科技創新帶來的長期成長機會；收益型資產則提供息收來源，作為投資組合的防禦緩衝。同時，基金亦納入黃金與白銀等貴金屬類資產，以及比特幣現貨ETF等另類資產，透過不同資產之間的低相關性，提升整體投資組合的抗震能力。

此外，投資團隊亦建立「全球動盪訊號」（Global Turbulence Signal, GTS），透過整合全球地緣政治風險與政策不確定性指數，動態調整資產配置比重。當全球政經動盪升溫時，策略將提高避險資產比重；當市場風險趨於緩和時，則適度增加成長型資產配置，以捕捉市場風險溢酬。此機制使投資組合能更靈活因應不同市場情境。

薛博升表示，在全球金融市場波動加劇與資產輪動頻繁的環境下，透過多重資產策略進行分散布局，已成為投資人建立長期投資組合的重要工具。多重資產基金透過多元資產配置與動態風險