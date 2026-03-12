快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣風險升溫、多重資產布局成顯學 富邦新一代多重資產基金攻守並進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
表：富邦雙核心戰略多重資產基金配置戰略：強化政經風險增值機會（註：上述配置將隨時間變動，簡介內容僅供參考）。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/3
表：富邦雙核心戰略多重資產基金配置戰略：強化政經風險增值機會（註：上述配置將隨時間變動，簡介內容僅供參考）。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/3

近期全球金融市場面臨多重不確定性，包括地緣政治衝突升溫、貿易與科技競爭加劇，以及各國貨幣政策轉折等因素，使市場波動度顯著提高。在此環境下，單一資產配置容易受到景氣循環或政策變動影響，投資組合波動風險上升，市場資金逐漸轉向透過多元分散的多重資產策略，追求兼顧收益與風險控管的投資方式。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升指出，當前全球投資市場正同時面臨資源競爭、科技競賽與地緣政治風險等多重結構性挑戰，使市場長期處於高度變動環境，多重資產配置的重要性也因此更加凸顯。透過在股票、債券、實體資產與另類資產之間進行分散配置，可降低單一資產波動對投資組合的衝擊，同時在不同景氣循環下掌握多元收益來源。

在此投資趨勢下，富邦雙核心戰略多重資產基金以「雙核心」配置策略為核心概念，一方面布局企業獲利驅動的成長型資產，另一方面配置受政經風險驅動的避險型資產，透過攻守並進的投資架構，在市場震盪中控制投資組合波動度。基金投資範圍橫跨全球股票、信用市場、高息資產、成熟政府公債、貴金屬類資產以及虛擬資產等，建立多元資產配置架構，以因應不同市場環境。

富邦雙核心戰略多重資產基金經理人陳臻怡表示，根據基金配置策略基金整體配置涵蓋股票、債券與多元資產，其中股票部位主要聚焦大型科技與成長型企業，以掌握AI與科技創新帶來的長期成長機會；收益型資產則提供息收來源，作為投資組合的防禦緩衝。同時，基金亦納入黃金與白銀等貴金屬類資產，以及比特幣現貨ETF等另類資產，透過不同資產之間的低相關性，提升整體投資組合的抗震能力。

此外，投資團隊亦建立「全球動盪訊號」（Global Turbulence Signal, GTS），透過整合全球地緣政治風險與政策不確定性指數，動態調整資產配置比重。當全球政經動盪升溫時，策略將提高避險資產比重；當市場風險趨於緩和時，則適度增加成長型資產配置，以捕捉市場風險溢酬。此機制使投資組合能更靈活因應不同市場情境。

薛博升表示，在全球金融市場波動加劇與資產輪動頻繁的環境下，透過多重資產策略進行分散布局，已成為投資人建立長期投資組合的重要工具。多重資產基金透過多元資產配置與動態風險

貨幣政策 金融市場 地緣政治

延伸閱讀

債券ETF進入2.0時代 貝萊德推人機協作主動式債券ETF

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

地緣政治風險升溫！投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金攻守兼備

景順首檔創業家主題基金強勢登台 掌握跨產業成長引擎

相關新聞

中東局勢未定 市場短期震盪 聯邦投信：科技產業長線仍具投資價值

中東局勢影響能源供應，市場短期震盪加劇。聯邦投信指出，儘管短線波動加大，科技產業長期仍具投資價值，尤其受益於AI需求與資本支出。

美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。