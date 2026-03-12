AI 產業核心由美國主導 短線震盪可布局中長期高報酬

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年以來，美股表現明顯落後台日韓股市，除了市場消化AI科技股估值修正壓力，美伊衝突推升油價，也引發能源危機與停滯性通膨疑慮。「鉅亨買基金」指出，從基本面觀察，美國通膨壓力仍持續緩和，而美伊軍事實力差距明顯，衝突長期擴大的可能性不高。美股走勢仍由AI產業發展主導，美國在AI關鍵環節的領先優勢依舊明確，投資人可透過美股基金持續參與AI成長機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近期軟體與雲端運算類股出現明顯修正，部分反映投資人對「AI可能顛覆既有商業模式」的疑慮。然而，這波回檔更像是市場對部分產業進行重新定價，而非整體市場出現系統性風險。從指數表現來看，雖然軟體與雲端運算類股出現較大幅度回檔，但標普500指數同期仍大致持平，顯示市場目前正處於產業輪動與結構調整的過程中。

從產業結構來看，全球AI產業的核心仍由美國企業主導。張榮仁分析，AI發展主要依賴三大要素，包括算力、模型與資本投入。在算力方面，目前主流AI加速器及雲端運算基礎設施多由美國科技公司主導；在模型領域，包括GPT、Claude、Gemini、Llama等大型語言模型，也多出自美國科技公司，技術仍居全球領先地位。此外，美國科技巨頭在AI資料中心與算力上的資本支出規模遠高於其他國家，持續保持優勢。整體來看，美國在AI產業的關鍵環節仍掌握明顯領先地位。

至於市場擔心的停滯性通膨危機，張榮仁觀察，美國的通膨壓力自2022下半年開始明顯下降，目前仍持續緩和，其中，租金年增率也逐步回落，而租金是消費者物價指數（CPI）中權重最高的項目之一，意味今年下半年整體通膨年增率仍有機會進一步下降。此外，伊朗與美國及其盟友在軍事實力上的差距明顯，衝突長期持續的機率有限，因此油價與通膨帶來的衝擊較可能偏向短期事件。

張榮仁表示，美股近期震盪主要反映油價與戰事風險、停滯性通膨疑慮及AI估值修正等三項市場情緒，但目前均未演變為最壞情境。隨著企業獲利動能逐步擴散至金融、工業與公用事業等產業，市場結構反而更加穩固。對中長期投資人而言，美股仍是全球AI與創新產業的核心市場，短期震盪反而提供布局機會，建議透過美股基金分批進場，以掌握AI長期成長帶來的投資機會。

中東局勢未定 市場短期震盪 聯邦投信：科技產業長線仍具投資價值

中東局勢影響能源供應，市場短期震盪加劇。聯邦投信指出，儘管短線波動加大，科技產業長期仍具投資價值，尤其受益於AI需求與資本支出。

美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

