中東局勢未定 市場短期震盪 聯邦投信：科技產業長線仍具投資價值

聯合新聞網／ 綜合報導
中東局勢不穩引發市場震盪，聯邦投信預測短期波動加劇，但科技產業長期仍具投資價值。隨著AI需求上升，中長期投資布局應聚焦於科技領域。法新社
近期中東局勢未定，引發市場對能源供應與金融市場波動的關注。2月底美國與以色列對伊朗發動軍事打擊並造成伊朗高層傷亡，隨後伊朗展開報復行動，使區域緊張情勢升高。伊朗革命衛隊並警告荷姆茲海峽航運安全風險，導致部分航運通行量下降。由於全球約兩成石油貿易需經由該水道，加上市場憂慮原油供應可能受影響，帶動油價短期上揚。不過回顧歷史經驗，地緣政治衝突對金融市場多屬短期衝擊，隨著市場逐步消化事件影響，投資焦點通常仍會回到總體經濟與企業獲利表現。

聯邦投信表示，在此背景下台股短線波動可能加大。若衝突時間超出市場預期，或情勢擴大至周邊國家，將可能影響全球風險情緒，並透過油價上升推升通膨壓力，進而影響美國聯準會貨幣政策節奏。此外，今年以來台股漲勢強勁，加權指數頻創新高，市場成交量與融資餘額同步攀升，短線籌碼面偏熱，一旦出現外部風險事件，市場可能出現獲利了結賣壓。不過與2022年俄烏戰爭爆發時不同，目前全球通膨壓力已較當時緩和，美國聯準會亦處於降息循環，整體流動性環境仍相對友善。中長期台股趨勢仍取決於企業獲利，受惠AI需求與CSP資本支出，台股2026年獲利預估上修，指數若回檔合理水位應視為布局時機。

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要主軸。聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技升級帶來的結構性成長機會。透過主動選股與彈性配置策略，基金在市場震盪環境中仍可兼顧成長潛力與風險控管，作為投資人布局科技產業長期趨勢的重要資產配置選項之一。

中東局勢影響能源供應，市場短期震盪加劇。聯邦投信指出，儘管短線波動加大，科技產業長期仍具投資價值，尤其受益於AI需求與資本支出。

