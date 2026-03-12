聽新聞
0:00 / 0:00

黃金短空 長線不看淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

貴金屬股票，金礦企業因成本控制和利潤率的提升，投資前景持續看好。同樣地，市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

面對國際金價突破每盎司5,100美元關卡，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。綜合來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

George Cheveley指出，受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長197%。對於長期投資人而言，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。

金價 地緣政治 央行

延伸閱讀

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金、天然資源後市俏

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

黃金標的 短空長多

相關新聞

美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。