美強勢類股 輪動加速

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美強勢類股 輪動加速。（美聯社）

金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

今(2026)年以來在AI股評價疑慮、川普關稅議題再起，再到近日的美以伊戰火衝擊市場投資情緒，全球主要股市走勢震盪，類股輪動速度加快，法人表示，美股題材多元，資金調節與類股輪動腳步加快，美股投資配置須順應市況彈性調整。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股投資題材豐富，產業長期健康輪動，觀察近年來各季度美股各類股表現，每季強勢族群不盡相同，以今年來看，受到近日能源價格飆升影響，能源類股漲勢最佳，其次則為必需消費和原材料，而去年第4季則以健康照護、電信服務與金融表現突出，可見在市況變化下，資金持續於不同類股間輪動，而這也更加凸顯主動式操作的優勢，能因應政經局勢與經濟、企業獲利狀況彈性調整持股內容，掌握多元輪動行情。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，《大而美法案》推出多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛估計，減稅措施將使今年家庭消費成長提高0.2個百分點，加以美股上漲帶來的財富效應，預測今年美國消費成長將達到2.2%，高於市場普遍預期的2.0%。另一方面，消費品牌巨擘獲利成長強勁，且整體消費類股本益比約20.4倍遠較標普500指數本益比29.4倍低，擁有更高投資CP值，目前是布局良機。

吳承恕指出，現階段除透過多元產業配置平衡投資組合波動外，亦可適度配置具增長潛力的科技成長股與非科技潛力股，包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等可持續關注。

金融市場

相關新聞

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

黃金短空 長線不看淡

國際金價近一年漲幅達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

陸股商品 穩定向上

在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

