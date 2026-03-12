美強勢類股 輪動加速

以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股分別為能源上漲23.43%、必需消費漲10.77%、原材料漲9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務及金融比較，可說是大相逕庭。

今(2026)年以來在AI股評價疑慮、川普關稅議題再起，再到近日的美以伊戰火衝擊市場投資情緒，全球主要股市走勢震盪，類股輪動速度加快，法人表示，美股題材多元，資金調節與類股輪動腳步加快，美股投資配置須順應市況彈性調整。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股投資題材豐富，產業長期健康輪動，觀察近年來各季度美股各類股表現，每季強勢族群不盡相同，以今年來看，受到近日能源價格飆升影響，能源類股漲勢最佳，其次則為必需消費和原材料，而去年第4季則以健康照護、電信服務與金融表現突出，可見在市況變化下，資金持續於不同類股間輪動，而這也更加凸顯主動式操作的優勢，能因應政經局勢與經濟、企業獲利狀況彈性調整持股內容，掌握多元輪動行情。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，《大而美法案》推出多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛估計，減稅措施將使今年家庭消費成長提高0.2個百分點，加以美股上漲帶來的財富效應，預測今年美國消費成長將達到2.2%，高於市場普遍預期的2.0%。另一方面，消費品牌巨擘獲利成長強勁，且整體消費類股本益比約20.4倍遠較標普500指數本益比29.4倍低，擁有更高投資CP值，目前是布局良機。

吳承恕指出，現階段除透過多元產業配置平衡投資組合波動外，亦可適度配置具增長潛力的科技成長股與非科技潛力股，包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等可持續關注。