在中國兩會定調政策重點發展為「高品質成長」後，市場對於後續經濟預期正向，帶動投信發行的陸股ETF表現。統計近一月績效，包括群益深証中小（00643）、復華中國5G（00877）都有4%以上的漲幅。法人表示，兩會後人心穩定，隨政策走向，可留意陸股投資契機。

群益投信中國研究團隊表示，中國兩會定調2026年核心經濟目標保持穩健，財政與貨幣政策延續支持性基調，而科技發展、國家安全與風險控管則被視為政策主線。同時，官方也初步揭示「十五五」規劃框架，為未來五年經濟發展確立「高品質成長」的主基調。

兩會將2026年經濟增長目標定在4.5%至5%的區間，一方面與2035年符合遠景目標，另一方面，作為「十五五」規劃開局年，適度調整目標區間，為結構調整、深化改革騰出更大空間。

群益深中小ETF經理人洪祥益表示，在財政政策方面，大陵政府工作報告明確維持預算赤字率4%不變，資金重點投向民生保障、內需拉動、科技創新等關鍵領域，體現財政積極發力穩增長、促消費的意圖，顯示產業創新突破的底層驅動力依然穩固。此外，大陸在AI、航空航太、創新藥等領域實現「DeepSeek」時刻，創新能力得到重新認識。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，在全球貿易環境變動中，美國總統川普近期宣布全球15%的統一關稅稅率，使大陸出口到美國淨關稅實質下降5%，意外成為主要受惠國之一。儘管貿易法301條款的額外課稅風險仍在，考量川普即將在3月底訪問大陸，短期內摩擦升級的可能性降低。

蕭正義強調，儘管2025年上證綜合指數大漲23.6%，估值仍處於理性區間。截至2026年2月底，上證本益比約17.1倍，低於2015年高峰24.2倍，對陸股的中期表現維持正向樂觀。