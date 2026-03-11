地緣政治風險升溫！投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金攻守兼備

美伊戰事愈演愈烈，據美媒報導，美國增派情報員加入對伊朗的軍事行動，戰事恐怕從「閃擊戰」演變為拖至9月的長期消耗戰爭，同時，下半年又面臨聯準會主席換人、AI變現能力遭質疑等不確定性，預料市場持續震盪，中國信託投信因應高波動環境，推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金，規劃採取股六債四經典配置，瞄準各產業「趨勢領袖」，幫助投資人在高不確定性環境中實現攻守兼備目標。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，從年初的委內瑞拉事件，到格陵蘭，再到最近美國跟伊朗間的衝突，顯示今年不可忽略地緣政治風險，雞蛋不要放在同一個籃子裡，投資策略上建議採取多重資產配置，能有效降低單一資產造成的波動風險。

中國信託投信於3月9日推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金」，採股六債四配置，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業。楊士醇說明，這檔基金在幫助投資人尋找不同產業中的趨勢龍頭企業，這些企業除了有有強大的品牌優勢、高獲利能力、穩健的長期報酬以外，更具備市場定價權，而這樣的公司，面臨到市場不確定性時，獲利相對不易受影響，財務上也具備更強的恢復力。

例如，市場上經典的領袖企業：AI龍頭輝達（NVIDIA）、百年車廠法拉利（Ferrari）、大型製藥廠禮來（Lilly），或具高營收及獲利成長性的數位領袖企業：Meta、網飛（NETFLIX），預估都將納入投組配置。

楊士醇補充，趨勢領袖多重資產策略同時配置A至BB級的投資級與非投資級債券，特別關注二類型：一、「墮落天使」（Fallen Angels），指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間。二、「明日之星」（Rising Stars），指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。

整體來說，今年受地緣政治與經濟變數等多空因素夾雜，同時，AI應用逐漸普及，投資題材快速變化讓資金加速輪動，單一資產已難以應付多變的市場，投資人能透過大型趨勢股、產業領袖企業，搭配股債多重配置策略來平衡波動，以相對穩健的方式參與市場長多行情。