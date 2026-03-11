快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

誰埋單？卓榮泰搭包機赴日看球稱「行程自費」 民航局回應

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治風險升溫！投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金攻守兼備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美伊戰事愈演愈烈，據美媒報導，美國增派情報員加入對伊朗的軍事行動，戰事恐怕從「閃擊戰」演變為拖至9月的長期消耗戰爭，同時，下半年又面臨聯準會主席換人、AI變現能力遭質疑等不確定性，預料市場持續震盪，中國信託投信因應高波動環境，推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金，規劃採取股六債四經典配置，瞄準各產業「趨勢領袖」，幫助投資人在高不確定性環境中實現攻守兼備目標。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，從年初的委內瑞拉事件，到格陵蘭，再到最近美國跟伊朗間的衝突，顯示今年不可忽略地緣政治風險，雞蛋不要放在同一個籃子裡，投資策略上建議採取多重資產配置，能有效降低單一資產造成的波動風險。

中國信託投信於3月9日推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金」，採股六債四配置，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業。楊士醇說明，這檔基金在幫助投資人尋找不同產業中的趨勢龍頭企業，這些企業除了有有強大的品牌優勢、高獲利能力、穩健的長期報酬以外，更具備市場定價權，而這樣的公司，面臨到市場不確定性時，獲利相對不易受影響，財務上也具備更強的恢復力。

例如，市場上經典的領袖企業：AI龍頭輝達（NVIDIA）、百年車廠法拉利（Ferrari）、大型製藥廠禮來（Lilly），或具高營收及獲利成長性的數位領袖企業：Meta、網飛（NETFLIX），預估都將納入投組配置。

楊士醇補充，趨勢領袖多重資產策略同時配置A至BB級的投資級與非投資級債券，特別關注二類型：一、「墮落天使」（Fallen Angels），指從投資級債券調回非投資級債券，若這類公司為產業龍頭，且不是因為基本面因素導致債券超跌，後市仍有回升空間。二、「明日之星」（Rising Stars），指體質佳、信評可望調升至投資等級的非投資等級債，評級升級的利差收斂帶動價格上漲，有機會賺取資本利得與債息的雙重收益。

整體來說，今年受地緣政治與經濟變數等多空因素夾雜，同時，AI應用逐漸普及，投資題材快速變化讓資金加速輪動，單一資產已難以應付多變的市場，投資人能透過大型趨勢股、產業領袖企業，搭配股債多重配置策略來平衡波動，以相對穩健的方式參與市場長多行情。

聯準會 地緣政治風險 軍事行動

延伸閱讀

地緣動盪 非投資等級債展現抗震力

市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

國泰ETF 00663L、00922成交量放大 資金伺機進場博取反彈行情

地緣政治震盪是買點！專家點名看好00918、009815：息收防護+AI成長雙線布局

相關新聞

有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

美股商品硬挺後市有戲 統一 FANG+、大華美國 MAG7+單日漲逾2%

美伊開戰已逾10天，油價走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，而美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，9日美股出現V轉行情。包括統一FANG+、大華美國MAG7+、統一美國50等美股ETF也都有2%以上的漲幅。今年是美國期中選舉年，美股ETF後市可期。

黃金標的 短空長多

美伊戰事持續，近周國際金價卻不漲反跌。原本地緣風險能支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。不過，法人認為，中長線而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

股債平衡基金 不怕亂流

中東戰事仍在進行，金融市場持續動盪，股債平衡基金吸引力大增。法人指出，股債混搭基金各有特色，投資人可以依自己的需求，適度搭配相關產品，以因應不確定的環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。