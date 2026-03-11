有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
晉達環球黃金基金經理人George Cheveley表示，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在。圖／野村投信提供
晉達環球黃金基金經理人George Cheveley表示，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在。圖／野村投信提供

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

國際金價未來是否還有上漲空間？晉達資產管理表示，目前看來，支撐金價的關鍵因素依然存在，包括中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金；綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

此外，晉達資產管理看好大宗商品的投資前景，且投資價值仍被市場低估。George Cheveley以5個個面向衡量天然資源類股的投資潛力，首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，近日油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。

第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在通膨超過3％以上時，有80％的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22％，優於通膨持平與通膨小於1.6%％時期的表現。由於美國關稅政策及國防支出增加等去全球化現象，以及人口高齡化導致勞動力減少等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。第五個面向為多元化配置，天然資源股票與其他類股（例如科技）以及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。

地緣政治 黃金

黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

美股商品硬挺後市有戲 統一 FANG+、大華美國 MAG7+單日漲逾2%

美伊開戰已逾10天，油價走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，而美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，9日美股出現V轉行情。包括統一FANG+、大華美國MAG7+、統一美國50等美股ETF也都有2%以上的漲幅。今年是美國期中選舉年，美股ETF後市可期。

黃金標的 短空長多

美伊戰事持續，近周國際金價卻不漲反跌。原本地緣風險能支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。不過，法人認為，中長線而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

股債平衡基金 不怕亂流

中東戰事仍在進行，金融市場持續動盪，股債平衡基金吸引力大增。法人指出，股債混搭基金各有特色，投資人可以依自己的需求，適度搭配相關產品，以因應不確定的環境。

