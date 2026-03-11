有需求有通膨 法人：黃金及天然資源後市看俏

美以聯手攻打伊朗，原油、天然氣、原物料價格都漲了，但黃金漲不動，與過去經驗比較起來表現反常。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

國際金價未來是否還有上漲空間？晉達資產管理表示，目前看來，支撐金價的關鍵因素依然存在，包括中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金；綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

此外，晉達資產管理看好大宗商品的投資前景，且投資價值仍被市場低估。George Cheveley以5個個面向衡量天然資源類股的投資潛力，首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，近日油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。

第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在通膨超過3％以上時，有80％的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22％，優於通膨持平與通膨小於1.6%％時期的表現。由於美國關稅政策及國防支出增加等去全球化現象，以及人口高齡化導致勞動力減少等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。第五個面向為多元化配置，天然資源股票與其他類股（例如科技）以及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。