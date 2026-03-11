黃金2025年創1979年以來最強年度漲勢 貝萊德持續看俏

2025年黃金表現亮眼，金價全年累計漲幅達60%，先後50次刷新歷史新高，創下1979年以來最強年度漲勢 。地緣政治風險升溫、市場對法定貨幣信用的疑慮加深，以及全球金融市場不確定性升高，更加突顯黃金的避險特性與資產配置價值。此外，多國政府債務攀升、中東局勢緊張、美元走弱及財政風險擴大，亦進一步支撐黃金需求。貝萊德全球主題與產業投資 基金經理人Thomas Holl表示，儘管近期金價出現波動，中長期支撐因素依然穩固，展望2026年繼續看好黃金的長期表現。

全球政府債務持續攀升，正逐步侵蝕市場對主權信用體系的信心。目前，美國、日本、英國、法國及加拿大等多數主要已開發經濟體的政府債務規模已超過GDP的100%。截至2025年底，美國聯邦債務總額超過35兆美元，年度財政赤字達1.8兆美元，單是利息支出就占政府支出的13% 。在高債務與高利息支出制約下，債務的可持續性將面臨更大挑戰。

與此同時，傳統的「債務占GDP比重」指標可能低估實際風險。並未列入顯性債務的隱性負債，例如退休金與社會福利承諾，將進一步推高長期財政壓力。相關估計顯示，英、法等國的隱性負債規模各相當於其GDP的三至四倍 。

Thomas Holl表示，在此背景下，市場對法定貨幣體系的長期穩定性將產生更深層的疑慮。主權信用風險溢價攀升，促使資金轉向到非主權類別的避險資產。以中東局勢為例，市場尤其關注是否升級為針對能源設施的「焦土式」攻擊。歷史上，第一次波斯灣戰爭期間科威特逾600口油井遭縱火，導致原油供應中斷近一年，對全球能源市場造成重大衝擊 。在此情境下，黃金作為不受任何國家信用影響的實體資產，更加突顯其配置價值。預期中長期相關風險將持續上升，推動資金流入黃金等實體資產以抵禦債務風險。

2025年全球央行合計淨增持黃金863噸 。儘管相較過去三年的高峰有所放緩，但與前十年的平均水準相比，官方購買黃金的規模仍處於高檔。最新調查顯示，高達95%受訪央行預計2026年全球官方黃金儲備將繼續增加，比例顯著高於2024年的81%及2021年的52%。

同時，中國大陸、巴西等主要新興經濟體的黃金儲備占比仍低於10% ，相比成熟經濟體依然偏低，央行有望延續增持需求，成為支撐金價的主要動力。

從供給面來看，黃金礦產新增產能極為有限，產業資本支出趨於保守，因此即使金價快速上揚，產能增加仍然有限；需求方面，在央行購買與投資配置的雙重推動下，金價表現持續看好。供需結構的不平衡將進一步鞏固黃金作為稀缺資產的地位。

此外，儘管2025年黃金表現亮眼，但從資產配置比例來看，全球投資者對黃金及黃金股票的整體配置比重仍相對溫和，尚未出現資金過度追捧的情況。

Thomas Holl表示，市場關注金價上漲，令對金價敏感度最高的黃金礦商成為最大受益者。2025年金礦公司利潤率創下歷史新高 ，主要受惠於金價飆升，而勞動力與能源成本漲幅較2021至2024年更為溫和 。

就獲利成長前景而言，即使假設當前金價和銀價維持不變，2026年平均價格水準仍有望明顯高於2025年 ，黃金礦商獲利成長動能依然強勁。預計能源價格趨於溫和，有助緩解成本壓力。

從資本配置角度觀察，綜合考慮通膨與金價因素後，目前礦商資本支出水準明顯低於過往高峰期，尤其相較2011至2013年更為審慎 ，反映產業財務紀律提升。在資產負債表健康、且持續維持現有資本配置的原則下，持續看好黃金主題相關的股票投資機會。