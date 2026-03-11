聽新聞
0:00 / 0:00

越股體質佳 逢低承接

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期全球市場震盪加劇，越南股市也回檔修正。據統計，越南胡志明指數自近期高點回跌近13%，儘管短線震盪，市場流動性仍維持充裕，顯示逢低承接買盤逐步進場，為後續盤勢止穩反彈帶來契，建議投資人逢回可布局越南相關ETF或基金。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南政府近期積極推出多項政策穩定經濟與能源供應。3月9日臨時頒布法令，將多項石油產品與相關原料的優惠進口稅率由3%至10%大幅調降至0%，以因應中東局勢帶來的能源供應壓力；同時，越南政府也自合作夥伴國家調集約400萬桶石油，確保國內能源供應穩定。

在政治與制度改革方面，越南第16屆國會第一次會議將於4月6日至25日召開，屆時將進行包括總統、總理及國民議會議長等重要職位選舉，並對社會經濟目標與國家預算進行表決，市場預期新政府團隊上任後，可望持續推動經濟與金融市場改革。此外，標普全球公布越南2月製造業採購經理人指數（PMI）升至54.3，創四個月新高。

陳仲愷指出，市場另一關注焦點則是越南股市「入富」進程。富時羅素已進入越南股市升級審查的關鍵階段，並於3月進行期中評估，檢視市場制度改革進展，包括交易結算機制與國際券商交易便利性等。若評估結果順利，越南股市有望於2026年9月正式由「前緣市場」升級為「新興市場」，預期將吸引更多國際資金流入。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美伊戰爭推升油價狂飆，引發全球股市震盪，越南股市也遭受波及，不過隨國際油價天然氣價格應聲飆漲，也讓越南能源相關族群表現增強。

國際油價 富邦 天然氣價格

延伸閱讀

外資上周拋售亞股143億美元

因應油價變數 安聯投信：聚焦上游緊缺的電子原物料及財報較佳類股

美中兩市場中小型股轉強 看好羅素2000走勢

野村投信日股第2季展望：震盪加劇、中長期結構性利多仍在

相關新聞

貨幣市場基金避風港 法人點名具備低波動、高流動特性

近期地緣政治緊張，資金避險需求升高，具備低波動與高流動性的貨幣市場基金再度受到投資人關注。法人表示，貨幣市場基金風險低，且具備快速變現的特性，適合作為短期資金停泊工具，有助投資人靈活調度資金，提升閒置資金運用效率。

美股商品硬挺後市有戲 統一 FANG+、大華美國 MAG7+單日漲逾2%

美伊開戰已逾10天，油價走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，而美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，9日美股出現V轉行情。包括統一FANG+、大華美國MAG7+、統一美國50等美股ETF也都有2%以上的漲幅。今年是美國期中選舉年，美股ETF後市可期。

黃金標的 短空長多

美伊戰事持續，近周國際金價卻不漲反跌。原本地緣風險能支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。不過，法人認為，中長線而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

股債平衡基金 不怕亂流

中東戰事仍在進行，金融市場持續動盪，股債平衡基金吸引力大增。法人指出，股債混搭基金各有特色，投資人可以依自己的需求，適度搭配相關產品，以因應不確定的環境。

越股體質佳 逢低承接

近期全球市場震盪加劇，越南股市也回檔修正。據統計，越南胡志明指數自近期高點回跌近13%，儘管短線震盪，市場流動性仍維持充裕，顯示逢低承接買盤逐步進場，為後續盤勢止穩反彈帶來契，建議投資人逢回可布局越南相關ETF或基金。

美股基金淨流出 亞洲不含日本股票基金淨流入居冠

中東衝突升高，全球股市重挫。回顧全球股票型基金資金流向，據EPFR統計顯示，統計自2026年2月27日至3月4日止近一周，亞洲不含日本基金以淨流入33.38億美元居冠，其次為全球新興市場股票基金29.7億美元、已開發歐洲股票基金淨流入8.25億美元位居第三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。