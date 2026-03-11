越股體質佳 逢低承接

近期全球市場震盪加劇，越南股市也回檔修正。據統計，越南胡志明指數自近期高點回跌近13%，儘管短線震盪，市場流動性仍維持充裕，顯示逢低承接買盤逐步進場，為後續盤勢止穩反彈帶來契，建議投資人逢回可布局越南相關ETF或基金。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南政府近期積極推出多項政策穩定經濟與能源供應。3月9日臨時頒布法令，將多項石油產品與相關原料的優惠進口稅率由3%至10%大幅調降至0%，以因應中東局勢帶來的能源供應壓力；同時，越南政府也自合作夥伴國家調集約400萬桶石油，確保國內能源供應穩定。

在政治與制度改革方面，越南第16屆國會第一次會議將於4月6日至25日召開，屆時將進行包括總統、總理及國民議會議長等重要職位選舉，並對社會經濟目標與國家預算進行表決，市場預期新政府團隊上任後，可望持續推動經濟與金融市場改革。此外，標普全球公布越南2月製造業採購經理人指數（PMI）升至54.3，創四個月新高。

陳仲愷指出，市場另一關注焦點則是越南股市「入富」進程。富時羅素已進入越南股市升級審查的關鍵階段，並於3月進行期中評估，檢視市場制度改革進展，包括交易結算機制與國際券商交易便利性等。若評估結果順利，越南股市有望於2026年9月正式由「前緣市場」升級為「新興市場」，預期將吸引更多國際資金流入。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美伊戰爭推升油價狂飆，引發全球股市震盪，越南股市也遭受波及，不過隨國際油價及天然氣價格應聲飆漲，也讓越南能源相關族群表現增強。