股債平衡基金 不怕亂流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東戰事仍在進行，金融市場持續動盪，股債平衡基金吸引力大增。法人指出，股債混搭基金各有特色，投資人可以依自己的需求，適度搭配相關產品，以因應不確定的環境。

投信投顧公會最新統計顯示，到2026年1月底，就國人持有的境外基金規模來看，以固定收益基金占38.8%最高，其次是股票基金的32.6%、股債平衡基金的27.6%，比重接近股票基金，反映國人對於配息的需求居高不下。

統計顯示，國人最愛的五檔境外股債平衡基金依次為安聯收益成長基金、摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、聯博全球多元收益基金、PIMCO多元收益增長基金。

在這五檔基金中，安聯收益成長基金及富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金都是只布局美國資產，其他三檔則是採取全球布局。

安聯收益成長基金是國人最愛的境外基金，持有金額超過8,200億元，遙遙領先其他基金。基金投資強勢美元資產，加上配息率有吸引力，因此長年熱賣。如果選擇美元穩定月配息級別，基金半年來的年化配息率介於7.71~7.83%。

在安聯收益成長基金中，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。至於其他股債混合基金，則大都採取靈活調整策略，且布局標的也更加多元。

以摩根多重收益基金為例，投資標的包括歐洲股債、日本股票、新興市場股債、特別股、非機構證券、ETF等，美國以外的部位占近四成。

特別的是，這檔基金目前的最大持有個股為台積電占1.3%，其次是微軟的1.1%、艾司摩爾（ASML）的0.6%。配息策略也很有吸引力，如果選擇美元對沖穩定月配息級別，年化配息率可達11%。

境外基金 吸引力 金融市場

